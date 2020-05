Guide: 10 etapper på Sörmlandsleden i ditt närområde

Härliga vandringsleder genom Sörmland.



Intresset för vandring och friluftsliv har fått ett rejält uppsving under coronapandemin. Inte minst har man märkt av ett större tryck på Sörmlandsleden.

Om du vill variera din vanliga runda, så tipsar vi här om tio olika etapper i närområdet.

Etapp 1: Björkhagen-Skogshyddan, 8,5 kilometer

N 59°17.513′ E 018°07.012′ – N 59°15.857′ E 018°12.673’

Svårighetsgrad: Lätt men inte tillgänglighetsanpassad.

T-banan till Björkhagen och buss 801 och 811 från Skogshyddan, hållplats Bäckalidsvägen (15 min från etappmål)

En etapp med lättgångna stigar och sjöar, varav flera badsjöar. Först ut är Söderbysjön efter cirka två kilometer, vidare fortsätter leden till en sprickdal som förbinder Ältasjön med Söderbysjön. Därefter följer en dalgång ned mot Ulvsjön, vidare mot Sandasjön för att till sist innan etappmålet i Skogshyddan passera Strålsjön som är omgiven av hällmarksskog, raviner och klippor.

Etapp 2: Skogshyddan – Alby friluftsgård 6,5 km

N 59°15.857′ E 018°12.673’ – N 59°13.835′ E 018°16.123′

Svårighetsgrad: Lätt men inte tillgänglighetsanpassad.

P-plats vid Erstaviksvägens vägbom (400 m från etappstart). Buss 801 och 811 till Bäckalidsvägen (15 min från etappstart), från Alby friluftsgård buss 873 sommartid.

Här börjar etappen med en skogstig följt av ekbackar, tallskog och åkrar fram till Öringesjön där det finns en badplats. Leden fortsätter sedan genom skog och förbi ängar till etappmålet Alby friluftsgård där det finns bad, utegym, raststuga och ett kafé.

Etapp 3: Alby friluftsgård – Tyresta by, 13.5 km

N 59°13.835′ E 018°16.123′ – N 59°10.079′ E 018°14.256′

Svårighetsgrad: Lätt men inte tillgänglighetsanpassad.

P-plats, buss 873 sommartid, från Tyresta by buss 807 och 834.

En etapp med några branta upp- och nedstigningar från utsiktsplatser vidare genom blandskog och ängar. Här passerar man en mosse och hällmarker innan man kommer in i Tyresta nationalpark, och vid Årsjön finns ett skärmskydd att rasta vid. Vidare går leden in i urskogen innan man når Tyresta by där det finns kafé och lanthandel, runristning och gravfält.

Etapp 4: Tyresta by – Rudans gård 10 km

N 59°10.079′ E 018°14.256′ – N 59°09.856′ E 018°07.930′

Svårighetsgrad: Lätt, men inte tillgänglighetsanpassad. Kan vara mycket vatten på leden så här års.

P-plats, buss 807 och 834 till Tyresta by. Från Rudans gård går många bussar från Handen.

Vandring nära Tyrestavägen vidare över bergen mot Högstalund, Skutan och delvis bebyggda grönområden. Vid etappmålet Rudans gård finns ett friluftsbad.

Etapp 5: Rudans gård – Paradiset 11,5 km

N 59°09.856′ E 018°07.930′ – N 59°09.250′ E 018°01.374′

Svårighetsgrad: Medel. Inte tillgänglighetsanpassad.

P-plats, bussar till Handen, från Paradiset buss 709 från hållplats Ådran.

En etapp genom gran- och lövskog, över myrar och förbi sjöar och hällmarksområden. Här finns bad- och rastplatser vid Riddartorp, Svartsjön, vid Långsjöns östra och västra strand samt vid Trehörningens norra och östra stränder. Det går också att övernatta något enstaka dygn gratis i ugglekojan vid östra sidan av Trehörningen. Stugan sköts av Huddinge kommun, och det är först till kvarn som gäller.

Etapp 5:3: Hemforsa-Paradiset, 15 km

N 59°04.135′ E 017°57.477′ – N 59°09.250′ E 018°01.374

Svårighetsgrad: Medel

P-plats, pendeltåg till Hemforsa, från Paradiset går buss 709 hållplats Ådran

Etappen börjar med en lättgången stig med avstickare ner till skärmskydd vid Transjön. Leden fortsätter vidare genom kuperad skogsterräng till öppna marker kring Hjälmsättra och Vädersjön. Därefter fortsätter leden förbi bebyggt område och landsväg till Vedasjön mot Tornberget och Hanvedens skogsområde. Här kan man även ansluta till etapp mot Lida.

Etapp 6: Paradiset-Lida friluftsgård, 12 km

N 59°09.250′ E 018°01.374′ – N 59 ° 09,812 ‘E 017 ° 52,881’

Svårighetsgrad: Medel

P-plats, buss 709 hållplats Ådran, från Lida går buss 721X

Här går en längre sträcka på väg innan man kommer fram till utdikade före detta Kvarnsjön där det finns en rastplats. Därefter passerar man kraterliknande gropar och efter vandring längs med Bockån och sjön Getaren når man etappmålet Lida friluftsgård där det bland annat finns restaurang och flera olika övernattningsmöjligheter.

Etapp 6:1: Huddinge station-Hökärr, 14 km

Infotavlor finns i Sörskogen – N 59°13.695′ E 017°59.050′ och Visättra – N 59°12.837′ E 017°57.585′

P-plats, pendeltåg och bussar i Huddinge centrum och buss 707 går från Hökärr.

Svårighetsgrad: Medel

Lätt kuperad terräng från Huddinge centrum med många fornborgar. Vid Visättra svänger leden in i bergig skogsmark fram till Stenberg, därefter längs Lidavägen förbi Gladö kvarn. Leden viker där upp i skogen igen förbi Kvarnsjöns strand, Kvarnsjöberget och Kärrsjön. Sydväst om Valtertummaberget kan man svänga av mot antingen Lida eller Paradiset.

Etapp 7: Lida friluftsgård – Brotorp 6,5 km

N 59 ° 09,812 ‘E 017 ° 52,881′ – N 59°10.341′ E 017°47.933’

Svårighetsgrad: Lätt, men inte tillgänglighetsanpassad.

P-plats, buss 721X till Lida och buss 716 från Brotorp, hållplats Bergudden.

En lättgången etapp som genomkorsas av många andra leder. Här finns flera rastplatser, varav två med skärmskydd vid Getaren. Leden fortsätter via Vårsta till etappmålet Brotorp, där det i närheten finns badmöjligheter i Brosjön.

Etapp 8: Brotorp-Östertälje, 13 km

N 59°10.341′ E 017°47.933′ – N 59°10.761′ E 017°40.010′

Svårighetsgrad: Lätt, men inte tillgänglighetsanpassad.

P-plats vid Brotorpsbadet, buss 716 till Brotorp hållplats Bergudden, bussar och pendeltåg från Östertälje station.

En etapp som börjar med brantare stigningar och en backe ner till Brosjöbadet. Därefter går leden genom bebyggt område i Vårsta och Malmsjödal för att sedan vika in skogen till Nynäshamnsvägen vid Tysslinge. Vandringen fortsätter sedan längs en liten väg till sjön Uttrans sydspets vidare in i skogen på stigar och små vägar fram till etappmålet Östertälje idrottsplats.

Fakta 101 etapper på 100 mil Sörmlandsleden är 100 mil lång och omfattar 101 etapper, varav 62 huvudetapper och 39 anslutande etapper. S-pilar och orangefärgade ringar runt träden utmärker leden. Längden på varje etapp är mellan 3 och 21 km och vanligast är 7-14 km. Sörmlandsleden går genom 16 kommuner; Stockholm, Nacka, Tyresö, Haninge, Nynäshamn, Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Trosa, Strängnäs, Eskilstuna, Oxelösund, Nyköping, Flen, Katrineholm och Gnesta. Ledernas underhåll finansieras av kommunerna, regionerna, länsstyrelsen och av medlemsavgifter. De som är medlemmar får tillgång till bättre kartor. 1966 påbörjades arbetet med Sörmlandsleden, 2008 stod den klar med 100 mil vandringsled. Källa: Sörmlandsleden Visa Dölj