Två nya fall av Coronaviruset i Stockholm

Antalet coronasmittade i Stockholm är under fredagseftermiddagen tre personer.

Ytterligare två personer bekräftas vara smittade av Coronavirus i Stockholm.

Under torsdagen bekräftades Stockholms första fall av coronaviruset efter att en kvinna i medelåldern smittats.

Under fredagskvällen kom uppgifter om att ytterligare två personer har smittats, uppger Ekot. De två personerna har hittats via smittspårning efter att en kvinna bekräftades vara smittad i Stockholm under torsdagen. Hon hade nyligen besökt Iran.

Vårdas på Huddinge sjukhus

Kort därefter bekräftade även region Uppsala att en medelålders kvinna testat positivt för viruset där. Även den kvinnan ska nyligen ha varit i Iran, uppger Expressen.

Kvinnan som insjuknade i Stockholm under torsdagen vårdas på Huddinge sjukhus. Vad som gäller med de två övriga fallen är ännu oklart.

Totalt är elva personer smittade av viruset i Sverige.