Fältöversten: ”Läget har förbättrats sedan i våras”

På Fältöversten ökar man nu öppettiderna för att möta kundernas efterfrågan och göra det möjligt att glesa ut bland besökarna.

Publicerad

Läget för många butikskedjor i länet är fortsatt tufft och många kämpar för sin överlevnad. I Fältöversten har två butiker fått stänga – men läget har ändå förbättrats sedan i våras.

Hur bedömer du läget för butikerna i Fältöversten just nu – blivit bättre eller värre sedan i våras?

– Läget har förbättrats sen i våras. Besöksantalet har successivt ökat under sommaren och från den 1 september kommer vi att återgå till ordinarie öppettider. Genom att utöka öppettiderna hoppas vi att kunna möta den ökade efterfrågan och samtidigt ha möjlighet att sprida ut besöken mer samt minska risken för köbildning och trängsel.

– De nya öppettiderna gäller så länge vi inte får nya direktiv från myndigheterna eller hamnar i en situation som gör att vi behöver ompröva beslutet. Vi fortsätter att följa utvecklingen nära.

Har några affärer/butiker behövt stänga under året som en följd av viruset?

– Tele2 och Intersport har eller kommer att stänga sina butiker i Fältöversten. Vi hoppas kunna berätta om nya spännande etableringar hos oss inom kort.

Har ni fortsatt jobba annorlunda för att lösa krisen – hemkörningen eller andra åtgärder?

– Ja, under våren lanserade vi kostnadsfri hemleverans och köphjälp per telefon. Det har varit väldigt uppskattat. Vi har därför beslutat att vidareutveckla tjänsten och under hösten lanserar vi en concierge som kan bistå med enklare ärenden för att underlätta för våra kunder, även för de som inte har möjlighet att besöka Fältöversten fysiskt.

Vad behövs göras nu för att läget ska förbättras ytterligare?

– Att vi fortsätter att följa råden om social distansering så att läget kan stabiliseras ytterligare.

Hur mycket har försäljningen påverkats under våren – har ni några siffror på intäkter/besökare?

– Försäljningen följde samma mönster som besöksutvecklingen under våren. Många av våra hyresgäster befann sig i en svår situation eftersom också vi upplevde ett märkbart bortfall i besök men sedan ett par månader tillbaka har vi upplevt en positiv trend som vi hoppas håller i sig.