Här är familjen som ställde bilen – för 20 år sedan

Hyra bil

Avis, Hertz, Europcar m fl – bilar finns ofta vid flygplatser, centralstationer, bensinstationer.

Kostar: Från cirka 1 100 kronor per dag, oftast ingen begränsning i antal mil, lämnas med full tank. Man kan också, som familjen Kruse ovan, sluta avtal om viss uthyrning som blir med förmånligt.

Aimo – elbilar, Renault Zoe, som finns stationerade på nio ställen i Stockholms stad samt Solna och Sundbyberg. Kan hämtas på ett ställe och lämnas på ett annat. Bokas och hyrs via en app. Hyr även ut elscootrar.

Kostar: 149 kronor per timme, 699 kronor per dag, 30 fria mil, därefter 30 kronor milen. Tullar ingår. Gratis parkering med undantag för vissa områden.

Elbilio – Elbilar från Golf, Renault, BMW. Finns på fem ställen i Stockholms stad.

Kostar: 99 kronor per timme, 590 kronor per dygn. Tullar ingår.

Bilpool

Volvo Car Mobility – Volvo-bilar finns stationerade över hela Stockholms stad och närkommuner, flest i centrala Stockholm. Bokas och hyrs via en app.

Kostar: Om du behöver bil 10-30 timmar per månad betalar du en månadsavgift på 195 kronor, sedan 85 kronor per timme, 895 kronor per dag, 20 fria mil. Drivmedel och tullar ingår.

Sunfleet – pooler med flera bilar i varje över hela stan.

Kostar: 499 kronor i månadsavgift för den som behöver bil ett par gånger i veckan. Därefter från 40 kronor i timmen, eller 359 kronor per dag. Plus 17.50 kronor milen. Tullar och drivmedel ingår.

Moveabout – Elbilar från Nissan och Renault. Finns på några ställen i Stockholms stad. Bokas via app.

Kostar: 124 kronor per månad. 79 kronor per timme, Tullar ingår.

Bilpoolen.nu – Finns på över 20 platser i länet, de flesta i Stockholms stad. Bilägare kan bli medlemmar och hyra ut sin bil.

Kostar: 175 kronor per månad för den som behöver bil några gånger i månaden. 32 kronor per timme och 25 kronor milen.

Stockholms bilpool – Bildades för över 20 år sedan och är Stockholms äldsta. Finns på sju ställen i länet.

Kostar: Insats 3 000 kronor som återbetalas, 150 kronor i avgift per månad. Från 25 kronor i timmen/250 kronor per dag. Från 25 kronor milen, Drivmedel och tullar ingår.

Privata bilpooler

Det finns flera över länet som drivs som kooperativ, ekonomisk förening eller liknande, bland andra Meterns bilförening, Sundbybergs bilpool, Skarpnäcks bilpool.

Hyr någon annans bil:

GoMore – fler än 600 bilar över hela länet. Man kan också leasa bil via företaget, och sedan hyra ut bilen och därmed minska sin leasingkostnad.

Kostar: Från 295 kronor per dygn. 20 fria mil. Lämnas fulltankad.

Snappcar – över 300 bilar i Stockholms stad och närkommuner.

Kostar: Från 225 kronor per dag. 10-30 fria mil per dag. Lämnas fulltankad.

Annat

Ubigo – En ny tjänst som kombinerar olika trafikslag, finns i Hammarby sjöstad, Minneberg, Finnboda Varv, Mårtensdal samt Stora och Lilla Essingen.

Kostar: SL-biljetter, bilpool, hyrbil ingår i abonnemanget, som är avgiftsfritt och utan bindningstid. Man lägger upp en plan och betalar utifrån det, till exempel ett antal SL-biljetter, bilpool från 72 kronor per timme, hyrbil från 710 kronor för en helg. Det som inte utnyttjats kan sparas till nästa månad.