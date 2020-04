Well fastigheter nära konkurs: ”Urban Park påverkas inte”

Well fastigheters vd Christofer Carlsson och en visionsbild av Urban park.

Publicerad

Företaget Well fastigheter genomgår just nu en rekonstruktion. Det här hotar inte planerna för Urban park i Järfälla, som Mitt i tidigare berättat om.

Under hösten granskade Mitt i Urban park. Ett på pappret storartat bostadsprojekt som företaget Well fastigheter planerar i Veddesta. Av granskningen framgick att det vid tidpunkten saknades alla typer av tillstånd för att möjliggöra att bygget kunde få ta sin början.

– Man kan ju tycka att de själva försätter sig i en lite knepig situation, för att det här med detaljplaneprocessen är en väldigt lagreglerad och uppstyrd process, den följer sin gilla gång, sa Malin Danielsson, planchef på Järfälla kommun då.

Sålt 900 förhandsbokningar för 18 miljoner

Well fastigheter uppgav att de hade sålt 900 förhandsbokningar i projektet Urban Park till ett pris om 20 000 kronor per lägenhet.

Bolagets vd inte orolig

Trots att inga tillstånd fanns på plats i höstas såg Well fastigheters vd Christofer Carlsson ingen anledning att vara orolig. Bitarna skulle falla på plats.

På frågan vilket budskap han hade att ge de 900 kunder som förhoppningsfullt ställt sig i kö så svarade han:

– Jag gratulerar dem och tackar för deras förtroende.

Well inleder företagsrekonstruktion

Men nu har Well Fastigheter inlett en företagsrekonstruktion.

Det här påverkar inte bygget, menar Christofer Carlsson som lagt projektet i ett av sina andra bolag.

De 900 personer som investerat behöver inte vara oroliga?

– Projektet Urban Park ligger i bolag som inte påverkas av rekonstruktionen, säger Christofer Carlsson

”Våra bostadsmodeller blir bara än mer attraktiva i dessa tider”

Själva rekonstruktionen av Well Fastigheter beror på att lån dragits tillbaka under coronakrisen. Nu ska man göra en nyemission för att ta in ännu fler ägare, för att försöka rädda bolaget.

– Att krisen slår mot oss finansiellt är tufft och något alla behöver hantera, men vi har framtidstro och våra bostadsmodeller blir bara än mer attraktiva i dessa tider, säger Christofer Carlsson.

Även planer i Solna stad

Well fastigheter har även högt flygande planer i Hagalund i Solna stad i form av projektet Well towers. Här ska man bygga Stockholm på höjden. Skyskraporna beskriver bolaget som ”WELLness-torn med fokus på människans välbefinnande”. Då Mitt i slutet av 2019 senast rapporterade om planerna i Solna stod dessa alltjämt stilla. Det är inte känt hur projektet påverkas av dagens nyhet gällande rekonstruktion.