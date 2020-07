Liv fick sommarjobb trots pandemin – här lär hon sig odla

"Det här är min premiär som odlare", berättar 16-åriga Brommatjejen Liv Elfström Fauré, som lär sig odlingens grunder.

Tusentals sommarjobb frös inne på grund av corona. Nu får 1 000 ungdomar arbete ändå, tack vare en satsning vid Fryshuset.

En av dem är 16-åriga Brommatjejen Liv Elfström Fauré, som har upptäckt hur roligt det är att sätta händerna i jorden.

– Det var jätteskönt att jag fick det här, säger hon.

Det är nästan 30 grader varmt. Solen steker på asfalten utanför Fryshuset i Hammarby sjöstad. Ändå spirar en liten grön oas här. 16-åriga Liv Elfström Fauré är en av sommarjobbarna som skapat den.

– Det här är min premiär som odlare! Vi har fyllt på jord i odlingslådorna, dragit linjer, sått och planterat. Det är väldigt roligt. Men det var tungt att bära jord, säger hon, böjd över några späda plantor under ett tygtak.

Brommatjejen Liv är en av tusentals ungdomar som blev utan kommunalt sommarjobb i år, när jobben frös inne på grund av coronapandemin. En trist situation, tycker hon.

”Det är särskilt roligt att plantera”, tycker Liv Elfström Fauré. Foto: Christian Lärk

– Jag var beredd på att inte få något sommarjobb alls. Det var jätteskönt att jag fick det här, säger hon.

”Beredskapslyftet: Sommar” heter satsningen som gett Liv Elfström Fauré och cirka 1 000 andra tonåringar sommarjobb trots allt. Bakom satsningen står Fryshuset och Novare, som arbetar på uppdrag av Stockholms stad.

– Vi såg hur många unga som blev av med sina kommande sommarjobb och flaggade för det under möten med politiker. Det ledde till att vi, tillsammans med Novare, fick det här uppdraget. Det är vi väldigt glada för. Läget var akut, säger Fryshusets kommunikationschef Carin Balfe Arbman.

Fryshuset i Hammarby sjöstad är en av tre platser där ”Beredskapslyftet: Sommar” pågår. Foto: Christian Lärk

”Beredskapslyftet: Sommar” pågår i nio veckor i Fryshuset – i Hammarby sjöstad, Skärholmen och Husby. Varje sommarjobbare arbetar i tre veckor. Under ”arbetsveckan” får de odla, arbeta i kök och i kafé. Under en ”arbetsförberedande vecka” lär de sig bland annat intervjuteknik, att skriva cv och får en inblick i entreprenörskap. Under ”näringslivsveckan” får de stifta bekantskap med bland annat Försvarsmakten, Tre, SEB och Advokatsamfundet.

– Det är en vecka då de får se hur arbetslivet ser ut. De får möta representanter för företagen, på plats eller digitalt och bland annat lära sig hur man startar ett aktiebolag och gör en budget, säger David Strömwall , senior konsult vid Novare.

Det bästa med sommarjobbet att få arbeta praktiskt, tycker 16-åriga Mälarhöjdskillen Jacob Sternå.

– Jag hade min arbetsförberedande vecka förra veckan och det gav en hel del. Innan visste jag ju ingenting om intervjuteknik, till exempel. Men att odla är roligare och väldigt annorlunda, säger han och duschar några späda plantor.

Sommarjobbarna får samma lön som för ett ”vanligt” kommunalt sommarjobb. Det känns bra, tycker 15-årige Rågsvedskillen Lucas Åberg som har ”näringslivsvecka” när Mitt i hälsar på. Han och några andra ungdomar skissar på en affärsidé om ett företag som rengör och lagar trasiga skor. Samtidigt lär de sig grundfakta om hur man startar ett företag.

– Helst skulle jag vilja sommarjobba i kök. Men jag klagar inte, för förra veckan fick jag baka i kaféet. Och det här är ju bra att lära sig och inte så svårt som man kan tro, säger han.