Finansborgarrådet: ”Vi måste ta det här på allvar”

Anna König Jelmyr (M) ser allvarligt på den senaste tidens sprängningar i Stockholm.

Efter de kraftiga explosionerna i två olika bostadshus natten till tisdag besökte finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) Husby.

– Det är nästan svårt att ta in att det sker så här allvarliga sprängningar i Sverige och nu även i Stockholm, säger hon.

Under natten till tisdagen skedde två kraftiga explosioner på kort tid i två olika bostadshus på Tönsbergsgatan i Husby och Sorögatan i Kista, som båda fick omfattande skador och fick evakueras.

På Tönsbergsgatan var explosionen så kraftig att den korrugerade plåten på loftgångens utsida slets bort och hamnade på marken nedanför, tillsammans med glassplitter från otaliga fönster i samtliga fyra hus som omger innergården.

– Det finns en risk att allt sånt här som skjutningar och grov gängkriminalitet blir normaliserat. Det får det aldrig bli. Jag ser oerhört allvarligt på det här, säger finansborgarrådet Anna König Jelmyr, som besökte Husby under onsdagen.

Operation Rimfrost kan tas till Stockholm

Under dagen hade finansborgarrådet kontakt med polisledningen i Stockholm för att diskutera vad som kan göras för att göra regionen tryggare.

En av hennes slutsatser är att ta hit den särskilda insatsen Operation Rimfros, som pågår i södra Sverige sedan i höstas för att bland annat minska gängrelaterade sprängningar, något som även polisen tittar på.

– Vi måsta ta det här på allvar. Vi behöver ökade resurser och sätta in krisstöd till alla familjer som inte kan flytta tillbaka till sina lägenheter eller de som upplever att de varit nära att mista livet under natten. Vi måste också jobba med trygghetsinsatser under en längre tid i de här områdena.

Några lösningar för ett tryggare Stockholm hon nämner är övervakningskameror, fler ordningsvakter och förebyggande arbete med ungdomar som riskerar att dras in i de kriminella grupperingarna.

– Jag tror att hela samhället måste kraftsamla. Det ska inte finnas någon tveksamhet om att säkerhet och trygghet är vår viktigaste prioritering.

”Det är ju helt galet”

Även socialborgarrådet Jan Jönsson (L) besökte Husby, för att säkerställa att krisplanerna fungerat i praktiken.

– Jag försökte föreställa mig själv hur det skulle vara att vakna av att ens fönsterruta flyger i bitar. Det här är ju helt galet. Det finns inget annat ord, säger han.

Hur tycker du att insatserna fungerat här på plats?

– Det känns som att det har fungerat bra, då socialjouren och stadsdelarna snabbt kom ut med sitt kristeam och personal på plats och börjat tänka hur man ska lösa det här långsiktigt.