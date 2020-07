Flera lopp har ställts in – nu även Kungsholmen Runt

Bild från när Kungsholmen Runt arrangerades 2018.

Löptävlingen Kungsholmen Runt ställs in i år. Arrangören hade hoppats på att kunna genomföra loppet, men så blir det inte nu.



Lopp efter lopp har ställts in i Stockholm under våren på grund av coronaviruset. I helgen kom även beskedet att Kungsholmen Runt, som egentligen skulle ha hållits den 9 maj, ställs in i år. Det skriver KfS Kungsholmen Runt på sin hemsida.

Arrangören har efter en lång beslutsprocess kommit fram till att det inte är möjligt att genomföra tävlingen i år då det varit svårt att bestämma ett nytt datum.

Avgiften återbetalas inte

De som betalat för att delta i loppet kommer inte att få pengarna tillbaka. Däremot återbetalas avgifterna för anmälningar till Knatteloppet. Anledningen till detta är att arrangören inte har fått ta del av något stöd eller kompensation från staten och har då inte möjlighet att betala tillbaka pengarna.

Den som betalat har dock möjlighet att springa 2021 års lopp för 100 kronor. Loppet är planerat till lördagen den 8 maj. Du kan även ge bort ditt startnummer till en annan löpare inför loppet nästa år, utan att det kostar någonting. Ett annat alternativ är att skänka pengarna för att stötta arrangören.