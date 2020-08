Tyresö

Två flishögar brann i Skrubba – branden under kontroll

Publicerad

Två stora flishögar i Skrubba började brinna under torsdagskvällen.

Men branden är under kontroll.

Vid 20-tiden på torsdagskvällen larmades räddningstjänsten till Skrubba i Tyresö på grund av två stora brinnande flishögar.

– Ett område på drygt 100 x 600 meter brann är det brann som mest, säger Thomas Sjöberg, ledningsoperatör på Storstockholms brandförsvar.

Kraftig brand

Totalt 23 enheter jobbade under natten med att släcka branden som nu är under kontroll. Under förmiddagen kommer räddningstjänsten att lämna Skrubba.

Vad som orsakade branden är oklart.