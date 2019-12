Luft under vingarna för familjefirman efter svängigt 10-tal

Mikael Windefalks firma har haft ett 10-tal där det har gått upp och ner resultatmässigt. 2019 har varit ett bra år, konstaterar han.

Mikael Windefalks familjeföretag har funnits i Solna sedan starten för 25 år sedan. Efter ett svängigt årtionde ser det åter ljusare ut för firman – som väljer att stanna kvar i kommunen.

Här är tredje delen i vår artikelserie där vi blickar tillbaka på decenniet.

I november 2008, samma år som finanskrisen, mottog Mikael Windefalk utmärkelsen årets företagare i Solna vid en ceremoni på ett hotell. Han fick priset för sitt arbete med ventilationsfirman Windelfalk ventilation och energi AB, som i år firar 25 år och jobbar med ventilationslösningar för bland annat fastighetsägare, förvaltare och byggentreprenörer.

2008 fick också Solna stad pris som den mest företagarvänliga kommunen i Sverige. Sedan dess har Solna vunnit varje år – genom hela 10-talet.

För Mikael Windefalks firma handlade början av 10-talet om att kämpa sig tillbaka från finanskrisen, och under årtiondet har det ljusnat mer och mer.

– Det är väldigt små marginaler i vår bransch och det har gått upp och ner för oss under årtiondet. Bankkrisen 2008 tog det några år att återhämta sig från där det var svårt att få jobb och priserna sjönk. 2016 och 2017 gjorde vi två riktigt bra år. Förra året var mindre bra, men nu är vi tillbaka i sadeln igen och 2019 ser bra ut.

Fakta Antal Solnaföretag När Mikael Windefalk mottog pris som årets företagare 2008 hade han konkurrens av cirka 8 000 andra Solnaföretag. Under 10-talet har antalet företag ökat stadigt. 2013 var antalet företag i Solna 9 521. 2018 fanns det 10 322 företag i kommunen. Visa Dölj

Ända sedan slutet av 1990-talet har Solna haft stort fokus på att vara en kommun som är företagarvänlig, till exempel genom bra näringslivsservice. Det är en strategi som har förstärkts under 10-talet, samtidigt som storbolag efter bolag byggt huvudkontor i kommunen. Så sent som i slutet av november flyttade byggjätten Peab in i sitt nya huvudkontor i Ulriksdal. Under hösten har det också kommit besked om att flera tunga pjäser väljer att behålla sina kontor i Solna.

Närheten till huvudkontoren en fördel

Totalt finns tusentals företag baserade i kommunen. Mikael Windefalk familjeföretag med elva anställda är långt ifrån Solnas storspelare i storlek, och han har i vardagen inte speciellt mycket kontakt med tjänstepersoner och politiker i stadshuset. För hans firma är det framförallt kommunens läge som gör Solna företagarvänligt. 2007 flyttade firman in i nya lokaler på Nybodagatan med 200 kvadratmeter kontor och 300 kvadratmeter lager.

– Vi trivs väldigt bra, det är enkelt för oss att ta oss ut till våra olika projekt och byggen i Stockholmsområdet. Sedan har ju flera av de stora byggbolagen som vi jobbar med huvudkontor här, så det är smidigt när vi ska ha möten.