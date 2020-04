NYHETER

Företagare kräver sänkta hyror i Fasta centrum

Flera företag går på knäna under coronakrisen.

Publicerad

30 företagare i Farsta centrum har gått samman för att få sänkta hyror under coronakrisen.

– Någonstans handlar det om att Atrium Ljungberg måste bidra nu, annars är det inga hyresgäster kvar här om tre månader, säger Mathias Svensson.

ANNONS

ANNONS

I Farsta centrum har 30 företagare gått samman och anlitat en jurist för att driva frågan om en hyressänkning mot fastighetsägaren Atrium Ljungberg.

– Vi har krävt 8 procent omsättningshyra under den tiden som det är så pass mycket mindre besökare i centrum. Men de har varit väldigt kallsinniga till att bidra över huvud taget. De säger blankt nej och väntar på vad regeringen ska komma med. Någonstans handlar det om att Atrium Ljungberg måste bidra nu, annars är det inga hyresgäster kvar här om tre månader. Så illa är det, säger Mathias Svensson som driver T-Blommor.

– Vi har inga kunder. Jag hade mellan 170–180 kunder per dag, nu ligger jag på 30-40. Det är katastrof, jag får inte ens in lön för en anställd. Jag har aldrig varit med om det här. Man kan inte säga upp personalen heller, för jag behöver dem. Det är det som är den stora problematiken, säger Barsom Gellio som driver Annikas Café & Konditori.

Väntar på besked från regeringen

En del av regeringens krispaket till företag är möjlighet till hyresrabatt. Stödet innebär att hyresvärden kan sänka den fasta hyran och söka stöd för upp till 50 procent av sänkningen. Men det är fortfarande inte klart vilka branscher som kommer omfattas av stödet, som dessutom måste godkännas av EU-kommisionen.

– Vi är positiva till regeringens initiativ att stödja de företag som är hårt drabbade av minskad omsättning på grund av den pågående coronapanemin. Paketet kommer att kunna dämpa en del av den oro som många av hyresgästerna känner och ger oss fastighetsägare möjlighet att underlätta för våra kunder. För oss är det viktigt att vi snabbt får besked om utformningen av paketet då det fortfarande finns en del oklarheter, skriver Marianne Perslow, kommunikationschef på Atrium Ljungberg, i ett mejl till Mitt i.

Det är som en droppe i havet ANNONS

Janne Steschulat, Garden Kafé

Atrium Ljungberg har hittills erbjudit vissa av sina hyresgäster månadsbetalning i stället för kvartalsbetalning och kreditering av marknadsföringsbidrag.

– Det är viktigt att komma ihåg att vi har flera hundra hyresgäster, alla med olika förutsättningar och behov. Vi jobbar ”case by case” och det är klart att ett sådant arbete tar tid, skriver Marianne Perslow.

– Det är hyresfrågan som är det viktigaste, det är den som är prio ett för att reda ut situationen. Klarar man inte av att reda ut det så är det tomma lokaler istället, och det tjänar ju ingen på. Någonstans måste fastighetsägarna ta ansvar och ge hyresbidrag för att reda ut situationen innan regeringen kommer till skott, säger Mathias Svensson.

– En kraftig hyressänkning, det skulle underlätta. Mina största kostnader är personalkostnader och hyreskostnader. Personalkostnaden har vi sänkt med korttidspermitteringen, men hyran är oförändrad än så länge. De har tagit bort en del av hyran som kallas marknadsföringsbidrag, men det motsvarar två-tre tusen i månaden för min del. Det är som en droppe i havet, säger Janne Steschulat som driver Garden Kafé.

Atrium Ljungberg har nyligen sålt Farsta centrum till Stadsrum Fastigheter, som tar över ägandet i sommar. Mathias Svensson menar att det kan vara negativt för hyresgästerna.

– Jag tror inte att det finns särskilt mycket intresse att bidra i frågan här och nu, så alla vi hyresgäster sitter lite i kläm.

– Just Farsta centrum är extra komplext just med tanke på att vi sålt handelsplatsen och den nya ägaren tillträder den första juni i år. Regeringens stödpaket gäller för hela andra kvartalet och vi kommer inte att vara ägare av Farsta centrum under hela den perioden. Vi har inlett en dialog med den nya ägaren för att hitta en arbetsform för att kunna hantera denna väldigt ovanliga situation, skriver Marianne Perslow i ett mejl till Mitt i.

I ett mejl till Mitt i skriver Stadsrum Fastigheters vd Magnus Alteskog att det är Atrium Ljungberg som sköter all kontakt med hyresgäster och att man inte vill kommentera andra bolags arbete.