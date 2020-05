Föroreningarna har minskat på Hornsgatan under coronavåren

Hornsgatans skylt som visar utsläppsnivåerna i realtid.

Publicerad

Coronaviruset har gjort att färre personer kör bil i innerstan.

Under våren har föroreningarna på Hornsgatan och Sveavägen minskat med 50 % under många dagar.

– Det är nästan som det brukar vara under semestertider, säger Magnus Brydolf på SLB-analys.

Coronaviruset har slagit enormt hårt mot enskilda individer och mot samhället i stort. Men en av få positiva effekter är den som viruset har haft på innerstans luftkvalitet.

För under våren har halterna av kvävedioxid minskat på Sveavägen och Hornsgatan där staden mäter luftkvalitén.

– Det har varit mindre trafik, mindre utsläpp och mindre halter, säger Magnus Brydolf, miljöutredare på SLB-analys som håller i mätningarna av luften i Stockholm.

50 procent mindre föroreningar

Mätningarna i år jämförs med medelvärdet för de tre senaste åren – detta för att se hur effekterna av corona påverkar luftkvalitén.

Den 6 mars 2020 låg utsläppen under fortfarande över tidigare års medel, men efter det har coronakrisen gjort att föroreningarna har minskat.

Under många dagar i mars-april har föroreningarna minskat med runt 40-50 procent på Sveavägen och på Hornsgatan.

– Det är betydligt mindre utsläpp än det brukar vara under våren då vi brukar ha de högsta halterna. Det är nästan som det brukar vara på sommaren under semestertider, så det är en tydlig minskning, säger Magnus Brydolf.

Minskningen har sin grund i att även trafiken minskat. SLB-analys såg tidigt i mars en minskning på 30 procent av antalet fordon per dygn på Hornsgatan. Från 20 000 till cirka 14 000 fordon.

Inte märkt skillnaden

Nozhan Radnahad står med sin cykel på Sveavägen. Han har inte märkt av den minskade trafiken just där.

– Men det är mindre trafik i stan allmänt. Det är väl för att många jobbar hemifrån, säger Nozhan.

Känner du av någon skillnad i luften?

– Nej det kan jag inte påstå att jag gör. Men när man hör siffrorna förstår man ju förändringen, som är bra såklart.

Lär bli som förr

När eller om trafiken återgår till hur det var före corona kommer utsläppen också att så sakteliga återgå till de normala höga utsläppshalterna, tror Magnus Brydolf på SLB-analys.

Men klart är att luften just nu i alla fall är bättre och mindre skadlig för stockholmarna.

– Lägre halter betyder mindre hälsopåverkan, säger Magnus Brydolf.