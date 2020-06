Granskning

Barnen i Farsta har mycket yta att leka på

Daniel Westerlund och dottern Valdis i parkleken Fagerlid. "Det är superviktigt. Eftersom vi bor i lägenhet så är det nödvändigt."

Publicerad

Forskning visar att barn rör sig mindre på förskolor med små gårdar.

Farsta är en av två stadsdelar som lever upp till Boverkets rekommendationer, visar Mitt i:s kartläggning.

Här har barnen i snitt 45,6 kvadratmeter att leka på.

ANNONS

ANNONS

40 kvadratmeter per barn och minst 3 000 kvadratmeter totalt, ungefär en halv fotbollsplan. Så stor ska ytan där barnen kan leka utomhus på en förskolegård vara, rekommenderar Boverket.

Mitt i har kartlagt hur stor lekyta barnen i länet – och i Farsta – har. Det visar sig att de flesta inte kommer i närheten av rekommendationen – eller så kan stadsdelarna inte svara på hur stor yta deras förskolor har.

– Det är inte bra! Att ha en alldeles för liten gård är som att spärra in djur i ett trångt utrymme, säger Cecilia Boldemann, forskare vid Karolinska Institutet.

Men det stämmer inte i Farsta. Här har barnen i snitt 45,6 kvadratmeter att leka på.

Daniel Westerlund och dottern Valdis har hela parkleken Fagerlid för sig själva. Valdis har slagit sig ner vid en pöl och fullt upp med att skopa vatten i sin hink. En annan favorit är sandlådan.

– Vi står utan barnomsorg för närvarande, vår dagmamma panikade över coronaviruset och stängde verksamheten. Så vi försöker var ute en gång om dagen.

Hur viktigt är det att det finns gott om yta?

– Väldigt viktigt, ju äldre hon blir, och ju mer rörlig hon blir, desto viktigare är det. Hon har precis upptäckt att hon kan cykla och det här är ett perfekt ställe för det.

Hur stor yta barnen i de olika stadsdelarna har att leka på skiljer sig åt. I Farsta och Rinkeby-Kista har barnen gott om plats – över 45 kvadratmeter var. I Liljeholmen har varje barn i snitt 16 kvadratmeter.

ANNONS

Så stora är förskolegårdarna i din stadsdel

Stadsdel Genomsnittlig yta utomhus, kvm per barn Skarpnäck 31.6 Enskede Årsta 30.7 Farsta 45.6 Hägersten-L 16.4 Älvsjö Ingen uppgift Skärholmen Ingen uppgift Bromma 33.1 Hässelby-Väll 38.8 Spånga-Tensta 41,4 Rinkeby-Kista 48.9 Södermalm Ingen uppgift Kungsholmen 15.5 Norrmalm Ingen uppgift Östermalm 17.8

Fotnot: Uppgifterna avser främst kommunala förskolor.

Källa: Mitt i:s enkät till länets samtliga kommuner. Sammanställningen bygger på dessa svar.

Stora skillnader

I Stockholms stad är gårdarna grovt räknat dubbelt så stora i ytterstaden som innanför tullarna. Alla stadsdelar har dock inte uppgifter om hur stora gårdarna är, och just nu arbetar stadsbyggnadskontoret med en ny, central kartläggning av detta.

– Det är ett omfattande arbete att samla in rätt data. Syftet är att få ett bättre planeringsunderlag, säger Daniel Andersson, stadsbyggnadsstrateg på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Mitt i:s kartläggning visar att det är stora skillnader även i övriga länet. På Värmdö är den genomsnittliga friytan 50 kvadratmeter per barn, medan Järfällas barn får ungefär hälften: 24 kvadratmeter.

Mer spring på större gårdar

Hur stor en gård är påverkar hur mycket barn rör på sig. Det visar forskning.

– Det är ett övertygande samband, säger Daniel Berglind som lett en studie i ämnet.

Men det finns något som är ännu viktigare: Att förskolorna har skriftliga riktlinjer för hur barnen ska röra på sig mer.

Därför har Stockholms stad nu tagit beslut om att alla kommunala förskolor ska ta fram en policy för fysisk aktivitet innan året är slut.

– Det är en väldigt intressant fråga som behöver sättas högre upp på agendan, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

Större skillnader i framtiden

När det gäller framtidens förskolor ser skillnaderna ut att bli allt större – både mellan kommunerna och inom dem.

Ett 10-tal kommuner i Mitt i:s kartläggning uppger att de fortfarande siktar på minst 30-40 kvadratmeter friyta per barn när de bygger nya förskolor. Sundbyberg har som mål att friytan på gårdarna ska vara 20 kvadratmeter per barn, medan Nacka siktar på 10-30 kvadratmeter per barn, beroende på läge i kommunen.

Sollentuna uppger att det inte går att uppfylla kommunens egna riktlinjer i de centrala delarna, och i Huddinge blir gårdarna dubbelt så stora i de perifera delarna som i de centrala.

Inga riktlinjer i Stockholm

Stockholms stad har valt att inte sätta upp några riktlinjer alls avseende kvadratmeter.

– Stadens inriktning är att Boverkets rekommendationer inte är tillämpliga här. Vi har inte heller satt någon egen siffra utan väger in detta i varje projekt. Förskolegårdar är ett av många viktiga intressen i stadsplaneringen, men det är inte utslagsgivande, säger Daniel Andersson.