GRANSKNING

Barnen i Järfälla har för liten lekyta på förskolegårdarna

Publicerad

Forskning visar att barn rör sig mindre på förskolor med små gårdar.

Men bara 7 av 26 kommuner i länet lever upp till Boverkets rekommendationer, visar Mitt i:s kartläggning.

I Järfälla har förskolorna i snitt 24 kvadratmeter i lekyta per barn

ANNONS

ANNONS

40 kvadratmeter per barn och minst 3 000 kvadratmeter totalt, ungefär en halv fotbollsplan. Så stor ska ytan där barnen kan leka utomhus på en förskolegård vara, rekommenderar Boverket.

Mitt i har kartlagt hur stor lekyta barnen i länet – och i Järfälla – har. Det visar sig att de flesta inte kommer i närheten av rekommendationen – eller så kan kommunerna inte svara på hur stor yta deras förskolor har.

– Det är inte bra! Att ha en alldeles för liten gård är som att spärra in djur i ett trångt utrymme, säger Cecilia Boldemann, forskare vid Karolinska Institutet.

Bara 7 av 26 kommuner uppger att de har en genomsnittlig friyta på över 40 kvm per barn. I Järfälla har förskolorna i snitt 24 kvadratmeter lekyta utomhus per barn, trots att kommunen har egna riktlinjer att friytan per barn bör vara mellan 30 och 40 kvadratmeter och att den totala ytan bör inte understiga 3000 kvadratmeter. Kommunen konstaterar i sitt svar till Mitt i att det särskilt i täta stadsmiljöer kan vara svårt att följa det egna målet.

Är utomhus halva tiden

Elisa har precis varit och hämtat sina barn Adam och Sara på Kvarnens förskola i Jakobsberg. Nu sitter de och äter banan i närheten av en park.

– Förskolegården är jätteviktig. På deras förskola är de ute kanske hälften av tiden de är där. Det är bra, det är oviktigt om det regnar eller om solen skiner, säger Elisa.

Barnen Adam och Sara gör inte mycket väsen av sig. Men mamma Elisa berättar att de gillar att leka med pinnar, hoppa i vattenpölar och vara i sandlådan.

ANNONS

– De behöver vara ute, det är roligt. Just sandlådan är en riktig favorit. Jag gillar också att leka i sandlådan. Det är viktigt att få göra saker med händerna och att känna till exempel sanden mellan händerna. Att komma närmare och få känna naturen.

”De behöver plats”

Samson Turie har precis hämtat sin son på Allmogens förskola i Jakobsberg. Han tycker att den stora förskolegården betyder jättemycket.

– Det är viktigt att barnen får tillräckligt med utrymme så att de inte behöver krocka och leka på varandra. De behöver plats att uppleva och att röra sig på.

Han berättar att det är väldigt olika hur mycket barnen är ute på förskolan. Ibland är de ute halva dagen och ibland är de inne.

– Det är bra om de är ute så mycket som det går när det inte blåser och är kallt. Jag gillar inte när barnen är ute i kyla och blåst för då kommer de ofta hem med hosta.

Samson Turies son sitter snällt i vagnen och Samson Turie berättar vad han älskar att göra:

– Hans favoriter är att cykla, gunga och åka rutschkana.

Så stora är förskolegårdarna i din kommun

Kommun Genomsnittlig yta utomhus, kvm per barn Genomsnittlig yta utomhus, nybyggda förskolor, kvm per barn Sollentuna Ingen uppgift 30-40 Järfälla 24 30-40 samt minst 3000 totalt Upplands Väsby Ingen uppgift Minst 30 samt minst 2000 totalt Upplands-Bro Ingen uppgift 30 Täby 25-75 40 Danderyd Ingen uppgift 40 (senaste bygget) Vallentuna Ingen uppgift 40 Österåker Ej svarat Ej svarat Vaxholm 59 Ingen nyproduktion

Sigtuna Ingen uppgift 40 Norrtälje 45 15, helst åtminstone 20 Ekerö Ingen uppgift Eftersträvar 40 Lidingö 40 Liten nyproduktion Solna 29 Ingen uppgift Sundbyberg Ingen uppgift 20 Nacka Ingen uppgift 10-30 Värmdö 50 30 Tyresö 66* Eftersträvar 40 Huddinge 35 (siffra från 2015) 20-40, 2000-3000 totalt Botkyrka ca 40 Ca 38 Salem Ej svarat Ej svarat Haninge ca 35 40 Nynäshamn Ej svarat Ej svarat Nykvarn 62 47 Södertälje Ingen uppgift 40 Stockholms stad 32 Ingen uppgift

* Den genomsnittliga friytan bygger på ett urval av förskolor med egna gårdar, där de som delar gårdar med skolor är borträknade.

Fotnot: Uppgifterna avser främst kommunala förskolor. I Österåker, Salem och Nynäshamn har kommunerna inte kunnat svara på frågorna.

Källa: Mitt i:s enkät till länets samtliga kommuner. Sammanställningen bygger på dessa svar.

Mer spring på större gårdar

Hur stor en gård är påverkar hur mycket barn rör på sig. Det visar forskning.

– Det är ett övertygande samband, säger Daniel Berglind som lett en studie i ämnet.

Men det finns något som är ännu viktigare: Att förskolorna har skriftliga riktlinjer för hur barnen ska rör på sig mer.

Stora skillnader mellan kommuner…

Mitt i:s kartläggning visar också att det är stora skillnader mellan kommunerna. På Värmdö är den genomsnittliga friytan 50 kvadratmeter per barn, medan Järfällas barn får ungefär hälften: 24 kvadratmeter var.

I Stockholms stad är gårdarna grovt räknat dubbelt så stora i ytterstaden som innanför tullarna. Alla stadsdelar har dock inte uppgifter om hur stora gårdarna är, och just nu arbetar stadsbyggnadskontoret med en ny, central kartläggning av detta.

– Det är ett omfattande arbete att samla in rätt data. Syftet är att få ett bättre planeringsunderlag, säger Daniel Andersson, stadsbyggnadsstrateg på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

… och ännu större i framtiden

När det gäller framtidens förskolor ser skillnaderna ut att bli allt större – både mellan kommunerna och inom dem.

Ett 10-tal kommuner uppger att de fortfarande siktar på minst 30-40 kvadratmeter friyta per barn när de bygger nya förskolor. Sundbyberg har som mål att friytan på gårdarna ska vara 20 kvadratmeter per barn, medan Nacka siktar på 10-30 kvadratmeter per barn, beroende på läge i kommunen.

Sollentuna uppger att det inte går att uppfylla kommunens egna riktlinjer i de centrala delarna, och i Huddinge blir gårdarna dubbelt så stora i de perifera delarna som i de centrala.