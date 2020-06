GRANSKNING

I Sollentuna har man ingen koll på förskolornas lekyta

Stina Pettersson och Elin Iversen tycker att förskolegården är en viktig faktor inför valet av förskola.

Publicerad

Forskning visar att barn rör sig mindre på förskolor med små gårdar.

Men bara 7 av 26 kommuner i länet lever upp till Boverkets rekommendationer, visar Mitt i:s kartläggning.

I Sollentuna kan man inte uppge hur stor yta barnen har.

40 kvadratmeter per barn och minst 3 000 kvadratmeter totalt, ungefär en halv fotbollsplan. Så stor ska ytan där barnen kan leka utomhus på en förskolegård vara, rekommenderar Boverket.

Mitt i har kartlagt hur stor lekyta barnen i länet – och i Sollentuna – har. Det visar sig att de flesta inte kommer i närheten av rekommendationen – eller så kan kommunerna inte svara på hur stor yta deras förskolor har.

– Det är inte bra! Att ha en alldeles för liten gård är som att spärra in djur i ett trångt utrymme, säger Cecilia Boldemann, forskare vid Karolinska Institutet.

7 av 26 kommuner uppger att de har en genomsnittlig friyta på över 40 kvadratmeter per barn. Sollentuna har som ambition att följa Boverkets rekommendationer. I tätbebyggda områden med begränsad tillgång till mark, exempelvis i centrala Tureberg och Edsberg, har det dock enligt kommunen inte varit möjligt att klara av att uppfylla målet.

Större variation utomhus

Elin Iversen har ett barn i förskola. Just nu på grund av corona är de ute hela tiden.

– Men annars är de ute på förmiddag och eftermiddag. Så jag hämtar och lämnar alltid ute, säger Elin Iversen.

Varför är det viktigt att barnen är ute?

– Det är viktigt med frisk luft och att vara ute. Sedan är det roligare för dem att vara ute. De kan gå till skogen och göra olika aktiviteter. Variationen i aktiviteterna blir större när de är mer utomhus. De får ju inte springa på samma sätt inne som ute. Så det är bra att de är ute, säger Elin Iversen.

– För barnens motoriska utveckling är det bättre att vara ute. På gården kan de ha stockar och stenar, gungor och annat. Därför är det bättre för barnen att vara utomhus. Det är ju något de följer upp när de blir äldre. Hur motoriken utvecklats, säger Stina Pettersson.

Hennes dotter Clara ska snart in på förskola och förskolegården är en viktig faktor i valet av förskola.

– Ja, det är viktigt. Men just i mitt fall väljer jag förskola efter vart de större barnen går i skola. De har förskola precis bredvid skolan. Men nu har ju den förskolan en stor gård. Sedan har nästan alla förskolor i detta området stora gårdar så det är inte ett problem, säger Stina Pettersson.

Närheten till att vara ute är viktig. Vi bodde i Solna förut. Då hade de bara en liten plätt som gård på förskolan. Då måste de ta sig ut till andra platser. Så det blir mycket mer planering och om någon fröken är sjuk kanske det inte blir någon utflykt. Här är det på ett annat sätt – de kan bara släppa ut barnen på gården, säger Elin Iversen

– Jag tycker det är roligast att gunga, säger Moa Berglund, 5 år.

Så stora är förskolegårdarna i din kommun

Kommun Genomsnittlig yta utomhus, kvm per barn Genomsnittlig yta utomhus, nybyggda förskolor, kvm per barn Sollentuna Ingen uppgift 30-40 Järfälla 24 30-40 samt minst 3000 totalt Upplands Väsby Ingen uppgift Minst 30 samt minst 2000 totalt Upplands-Bro Ingen uppgift 30 Täby 25-75 40 Danderyd Ingen uppgift 40 (senaste bygget) Vallentuna Ingen uppgift 40 Österåker Ej svarat Ej svarat Vaxholm 59 Ingen nyproduktion

Sigtuna Ingen uppgift 40 Norrtälje 45 15, helst åtminstone 20 Ekerö Ingen uppgift Eftersträvar 40 Lidingö 40 Liten nyproduktion Solna 29 Ingen uppgift Sundbyberg Ingen uppgift 20 Nacka Ingen uppgift 10-30 Värmdö 50 30 Tyresö 66* Eftersträvar 40 Huddinge 35 (siffra från 2015) 20-40, 2000-3000 totalt Botkyrka ca 40 Ca 38 Salem Ej svarat Ej svarat Haninge ca 35 40 Nynäshamn Ej svarat Ej svarat Nykvarn 62 47 Södertälje Ingen uppgift 40 Stockholms stad 32 Ingen uppgift

* Den genomsnittliga friytan bygger på ett urval av förskolor med egna gårdar, där de som delar gårdar med skolor är borträknade.

Fotnot: Uppgifterna avser främst kommunala förskolor. I Österåker, Salem och Nynäshamn har kommunerna inte kunnat svara på frågorna.

Källa: Mitt i:s enkät till länets samtliga kommuner. Sammanställningen bygger på dessa svar.

Mer spring på större gårdar

Hur stor en gård är påverkar hur mycket barn rör på sig. Det visar forskning.

– Det är ett övertygande samband, säger Daniel Berglind som lett en studie i ämnet.

Men det finns något som är ännu viktigare: Att förskolorna har skriftliga riktlinjer för hur barnen ska rör på sig mer.

Stora skillnader mellan kommuner…

Mitt i:s kartläggning visar också att det är stora skillnader mellan kommunerna. På Värmdö är den genomsnittliga friytan 50 kvadratmeter per barn, medan Järfällas barn får ungefär hälften: 24 kvadratmeter var.

I Stockholms stad är gårdarna grovt räknat dubbelt så stora i ytterstaden som innanför tullarna. Alla stadsdelar har dock inte uppgifter om hur stora gårdarna är, och just nu arbetar stadsbyggnadskontoret med en ny, central kartläggning av detta.

– Det är ett omfattande arbete att samla in rätt data. Syftet är att få ett bättre planeringsunderlag, säger Daniel Andersson, stadsbyggnadsstrateg på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

… och ännu större i framtiden

När det gäller framtidens förskolor ser skillnaderna ut att bli allt större – både mellan kommunerna och inom dem.

Ett 10-tal kommuner uppger att de fortfarande siktar på minst 30-40 kvadratmeter friyta per barn när de bygger nya förskolor. Sundbyberg har som mål att friytan på gårdarna ska vara 20 kvadratmeter per barn, medan Nacka siktar på 10-30 kvadratmeter per barn, beroende på läge i kommunen.

Sollentuna uppger att det inte går att uppfylla kommunens egna riktlinjer i de centrala delarna, och i Huddinge blir gårdarna dubbelt så stora i de perifera delarna som i de centrala.