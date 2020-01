Försökte bryta sig in i bank – med kofot

Med kofot ska en man ha försökt bryta sig in i en banklokal i Kärrtorp.

En person ska ha försökt bryta sig in i en bank i Kärrtorp under natten till fredag. Enligt vittnen ska personen ha använt en kofot.



Polisen ryckte ut till Kärrtorp strax före klockan halv ett natten till fredag, efter larm om att en person försökte bryta sig in i en banklokal med en kofot.

Väl på plats kunde polisen inte se några synbara brytmärken på dörren in till banken. Däremot påträffades en person in närheten som stämde in på det signalement som den som larmade polisen hade lämnat.

– I samband med att man är på plats kontrollerade man en person som nu är misstänkt för narkotikabrott. Men jag kan inte säga än om den personen har koppling till händelsen vid banken, säger Anders Bryngelsson vid Stockholmspolisen.