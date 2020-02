Man försökte ta sig in genom sovrumsfönster mitt i natten

Natten till måndagen kikade en man i 30–40-årsåldern in hos familjen Lagerlund som bor nära vårdcentralen i Norrviken.

Vi 02-tiden i natt försökte en man ta sig in via sovrumsfönstret i ett hus i Norrviken.

Familjens 15-åriga dotter var vaken och skrämde iväg mannen.

Även i Tureberg och Rotebro har invånare iakttagit en man som smygtittar genom fönster på bottenplanet.

– Vår dotter hörde att han gick på vår baksida, vid altanen. Han stod först och stirrade rakt in i vardagsrummet. Sedan gick han runt och försökte ta sig in via fönstret i hennes sovrum, säger Tomas Lagerlund som hade påhälsning vid huset i Norrviken natten till i dag, måndag.

Dottern slet undan gardinen och då blev mannen skrämd och sprang iväg, berättar Tomas Lagerlund.

”Vi var lite yrvakna”

– Vi andra låg och sov, men då väckte hon ju oss. Vi var lite yrvakna och fattade ingenting först, säger han.

Er dotter måste ha blivit rädd?

– Ja, hon blev lite skärrad, men hon är rätt tuff. Och så försvann ju mannen snabbt.

Mannen var borta när polisen kom

Familjen ringde polisen som kom till huset på cirka tio minuter, men mannen var då inte kvar i området.

När Tomas Lagerlund varnade för mannen på Facebooksidan ”Sollentunatipset!” visade det sig att folk på Bagarbyvägen i Tureberg också hade sett en man som kikade in i alla tända fönster på bottenplan och rörde vid dem.

Har kikat in till ”yngre tjej”

Även i Rotebro vittnar en invånare om att en man har tittar in genom att av familjens fönster, där det bor en yngre tjej. Det ska ha hänt vid flera tillfällen, men varje gång har mannen sprungit iväg innan polisen har kommit.

Det behöver naturligtvis inte vara samma man i Norrviken, Tureberg och Rotebro men Tomas Lagerlund uppmanar ändå till att hålla koll och att stänga fönster och dörrar ordentligt.