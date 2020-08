Johanneshov

Man försökte våldta kvinna – stämde träff på sociala medier

Våldtäktsförsöket i Koleraparken stoppades av en förbipasserande.

Mannen och kvinnan stämde träff via sociala medier.

När de sågs, sent under natten till fredagen, försökte mannen våldta kvinna.

Mannen och kvinnan sågs i Koleraparken i Johanneshov under natten till fredagen.

Tack vare en tredje person som promenerade i parken samma natt kunde våldtäkten stoppas. Polisen grep mannen efter att ha sökt efter honom med hundpatrull.

– Mannen och kvinnan stämde träff via sociala medier. Om de känner varandra sedan tidigare eller inte kan jag inte svara på. Oavsett relation eller inte så handlar det om ett våldtäktsförsök, säger polisens presstalesperson Carina Skagerlind.

En anmälan om försök till våldtäkt kommer att skrivas och polisen kommer att utreda saken vidare.