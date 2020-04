Coronaviruset

Järva fortfarande hårt drabbat av coronafall

Smittspridningen av coronaviruset sker nu i hela Stockholmsregionen. Per Follin är smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm.

Smittspridningen av coronaviruset sker nu i hela Stockholmsregionen, konstaterar Smittskydd Stockholm.

De nya siffrorna uppdelat på kommun och stadsdelar visar att antal nya bekräftade fall ökar i södra Stockholm. Järva är fortfarande hårt drabbat.

Antalet bekräftade fall av coronaviruset i Stockholms län är fortfarande stort i områdena Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Samtidigt ökar bekräftade fall i södra delarna av länet, främst i Södertälje och Skärholmen jämfört med förra veckan.

I Järva finns det nu totalt 480 bekräftade fall. Det visar den nya rapporten på antalet bekräftade coronafall från Smittskydd Stockholm.

– Anledningen till förändringen är för tidigt att uttala sig om och det är viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen i alla områden, säger smittskyddsläkare Per Follin i ett pressmeddelande.

Fram till till och med den 14 april har över 15 500 personer provtagits i Stockholms län och 4 806 personer har bekräftats bära på viruset.

– Men det är bara toppen på ett isberg. Vi har säkert en väldigt stor andel i samhället som har lindriga symptom och inte söker vård och därför inte har testats, säger smittskyddsläkare Per Follin, chef för Smittskydd Stockholm.

Siffrorna speglar inte verkligheten

Sedan 12 mars testas i princip bara personer som behöver vård i Region Stockholm. Siffrorna rör alltså antalet bekräftade fall och speglar inte det faktiska antalet smittade, som sannolikt är mycket högre, men de visar på ett faktiskt sjukdomsläge i länet, menar Per Follin.

– Vi kan nu se att smittspridning sker i hela Region Stockholm, säger han.

Hur många är egentligen smittade i länet?

– Svårt att säga. Och ännu svårare är det att säga hur många som har haft det och nu är immuna. Det pågår ett arbete med att ta fram tester som kan visa om man har immunitet mot viruset, men vi vet inte exakt när det är är klart.

Det vore mycket värdefullt menar han.

– Vårdpersonal som är immun skulle kunna jobba på och inte ens behöva skyddsutrustning, säger han.

Siffran stiger långsammare

Enligt Smittskydd Stockholms senaste rapport har 173 personer i Sundbyberg bekräftats smittats av corona. Det är 33 personer per 10 000 invånare. Vid tidigare rapport, som redovisade bekräftade fall fram till till och med 6 april, var motsvarande siffror 125 bekräftade fall – 24 personer per 10 000 invånare. Smittspridningen har alltså inte stannat upp.

Per Fohlin förklarar:

– Vi kan se att hastigheten på smittspridningen minskar i bland annat Sundbyberg. Det är alltså fortsatt fler som blir sjuka, men det är inte lika många nya insjuknande per vecka i Sundbyberg som det har varit tidigare.

Fohlin understryker att det är viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningens hastighet.

Så många har bekräftats sjuka i covid-19

I listan redovisas det totala antalet bekräftade covid-19-fall samt bekräftade fall per 10 000 invånare, till och med 6 april. För de kommuner eller stadsdelar som har under 10 smittade personer per 10 000 invånare redovisas dessa samlat.

Område Antal fall 13 april Fall per 10000 invånare Länet 4575 19 Botkyrka 177 19 Danderyd 54 16 Ekerö 35 12 Haninge 123 13 Huddinge 157 14 Järfälla 164 20 Lidingö 92 19 Nacka 180 17 Norrtälje 40 6 Nykvarn 15 14 Nynäshamn 17 6 Salem 25 15 Sigtuna 103 21 Sollentuna 172 23 Solna 178 22 Stockholms kommun totalt 2037 21 Bromma 129 16 Enskede-Årsta-Vantör 171 17 Farsta 106 18 Hägersten-Liljeholmen 126 14 Hässelby-Vällingby 151 20 Kungsholmen 107 15 Norrmalm 169 21 Rinkeby-Kista 295 58 Skarpnäck 77 17 Skärholmen 99 26 Spånga-Tensta 185 48 Södermalm 215 16 Älvsjö 69 22 Östermalm 138 18 Sundbyberg 173 33 Södertälje 226 23 Tyresö 96 20 Täby 114 16 Upplands-Bro 41 14 Upplands Väsby 80 17 Vallentuna 24 7 Vaxholm 24 20 Värmdö 46 10 Österåker 46 10

Källa: Smittskydd Stockholm.

