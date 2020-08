Förskola

Fortfarande 15 timmar i förskola för föräldraledigas barn

Tiden för barn till föräldralediga begränsades till 15 timmar i veckan under våren.

Begränsningen på 15 timmar i förskolan för barn till föräldralediga gäller även efter sommaren.

Det meddelande Solna stad i förra veckan.



Coronapandemin har inneburit en tung belastning för Solnas förskolor och tiden för barn till föräldralediga begränsades till 15 timmar i veckan under våren, jämfört med tidigare 30 timmar i veckan.

Många föräldrar hoppades på lättnader under hösten – men Solna stad har inga planer på att dra tillbaka begränsningen. Kravet på 15 timmar gäller åtminstone september ut, meddelade staden i förra veckan.

”Inför hösten råder stor osäkerhet kring pandemins effekter och hur situationen kommer att utveckla sig. Stadens förskolor behöver fortsatt utveckla beredskapen och ha möjlighet att snabbt ställa om och anpassa verksamheten”, skriver staden i sitt meddelande. En liten förändring Sedan 1 maj har det varit tre timmar per dag, sammanlagt 15 timmar, som gällt för barn till föräldralediga. Nu sker en liten förändring.

De föräldrar som vill kan välja att ha sina barn på förskolan i fem timmar per dag istället för tre timmar om dagen, men utspritt under färre dagar. Tiden på förskolan begränsas då till tisdagar, onsdagar och torsdagar. Detta ska meddelas i förväg, skriver staden.

Ska underlätta planering

Att behålla 15 timmar i veckan är ett politiskt beslut som bland annat är tänkt att säkerställa att det finns tillräckligt med bemanning när barn och personal återvänder efter sommaren. Beslutet kommer att utvärderas kontinuerligt fram till den 30 september. Planen är enligt kommunen att återgå till 30 timmar så snart som möjligt.

Många vikarier togs in under sommaren för att pedagogerna i förskolan skulle få möjlighet till semester och just nu ser personalläget bra ut i förskolan, enligt Sofia Nybom, biträdande skolchef.

– Det är en fortsatt pandemi och vi behöver ha en beredskap när alla kommer tillbaka och vi för ihop barngrupperna igen. Vi behöver ha möjlighet att snabbt ställa om verksamheten utifrån vad som händer framöver.

Varför har ni inte hunnit ställa om och anpassat bemanningen så att ni redan nu kan gå tillbaka till 30 timmar?

– Vi visste inte hur läget skulle vara tidigare, vi har följt det rådande coronaläget i Sverige och världen och tagit beslutet efter det och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.