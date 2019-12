Förvandlingen: Från 99 Tollarebor till över 1 500 på tio år

Marcus Lagerman, 32, med tvååriga dottern Méline. Familjen stortrivs i barntäta Tollare. Marie Olsson och dottern Stella, 5 år, trivs bra i Tollare. ”Man saknar lite butiker och restauranger men det ska väl komma”.

Publicerad

2010 låg det förfallna gamla pappersbruket kvar nere vid vattnet – och bostäderna var lätt räknade.

Tio år senare har Tollare växt till en levande stadsdel med över 1500 invånare.

Följ med till Nackas yngsta område, där barnfamiljerna dominerar.

I en artikelserie belyser Mitt i hur Nacka förändrats under 2010-talet . Del 1 av 6: De nya bostadsområdena

Medan en ångvält plattar till asfalt på den nybyggda gatan kommer Marcus Lagerman gående över Tollare torg med tvååriga dottern Méline i släptåg.

Inga problem för barnen att hitta kompisar Marcus Lagerman, Tollare

När han flyttade till området 2016 var i stort sett bara torget och några villor byggda. Sedan dess har det hänt en hel del.

– Jag trivs jättebra och det blir bättre hela tiden i takt med att det byggs ut. Här finns redan tre förskolor och jättemånga barnfamiljer. Det blir inga problem för barnen att hitta kompisar, konstaterar Marcus Lagerman.

Första spadtaget togs 2012

Detaljplanerna för Tollare godkändes 2007. Fyra år senare revs det gamla pappersbruket nere vid vattnet och 2012 togs de första spadtagen för området Tollare park.

Nu byggs Tollare strand, med småbåtshamn, strandpromenad och solbrygga. En gångbro över till ön Mårtens holme ligger redan på plats.

Totalt 1 100 bostäder ska det bli i den nya ”skärgårdsstaden”, som Tollare kallas på kommunens hemsida.

– Den gemensamma nämnaren för dem som bor här är tror jag är att man gillar naturen men vill ha nära till stan, säger Marcus Lagerman.

Det är inte bara i Tollare det byggs – hela Nacka växer så det knakar. Mellan 2010 och andra kvartalet 2019 byggdes över 4 000 nya bostäder i kommunen, varav 2 600 lägenheter.

Bostäder nästan dubbelt så dyra på tio år

Att bostäderna blivit fler betyder dock inte att bopriserna har pressats.

Kvadratmeterpriset på en bostadsrätt i Nacka nästan fördubblades mellan 2010 och 2019 – från 28 310 till 51 519 kronor per kvadratmeter (september 2019).

*Uppgiften om 1500 invånare i Tollare är från 2018 då statistik för 2019 inte är klar än.

Minns du? Tio stora händelser i Nacka på 10-talet

Tåg kör in i hus – i 80 km/h

Natten till den 15 januari 2013 smäller det på Saltsjögränd i Saltsjöbaden. Ett tåg från Saltsjöbanan kör rakt in i ett flerbostadshus, med en fart av 80 km/h. ”Jag tänkte att det nog var en jordbävning”, säger en av husets invånare till Mitt i. Ombord på tåget finns en städerska, som själv skadas svårt, och som först beskylls för att ha stulit tåget.

Utredningen visar senare att hon är oskyldig och att flera viktiga säkerhetsfunktioner på tåget var urkopplade vid olyckan. Mirakulöst nog skadas ingen annan i olyckan, som blir en världsnyhet.

Mitt i Nacka från januari 2013.

Grönt ljus för tunnelbana

I mars 2012 fattas beslutet om att tunnelbanan ska byggas ut till Nacka. Detta efter att landstinget, Stockholms stad och Nacka kommun kommit överens. Blå linjen från Kungsträdgården kommer att få nya stationer i Sickla, Järla och Nacka Forum. Förberedande arbeten startar 2019 och byggtiden beräknas till cirka tio år.

Grannar stör sig på barn som spelar boll

Arga kändisar och politiker som skriker i megafoner. Bullerbråket på Boovallen är följetongen som har det mesta. Under 2019 växer frågan om de bullerstörda grannarna runt fotbollsplanen i Boo till en fråga för hela Idrottssverige. En dom ger grannarna rätt, och tvingar Boo FF att begränsa träningstider och ljud vid matcher.

Domen överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som väntas fälla avgörandet i början av 2020.

Stökigt för pendlare när Slussen byggs om

Slussen ligger visserligen inte i Nacka. Men ombyggnaden som inleds 2016 påverkar definitivt Nackaborna. Buss- och bilköer, byggstök och vändande tåg i Henriksdal prövar pendlarnas tålamod – och lär fortsätta göra så till nya Slussen är klar 2026.

Fler partier i Nackapolitiken

Den politiska kartan i Nacka ritas om under 10-talet. Nackalistan slog sig visserligen in i fullmäktige redan 2006, men fortsätter att växa och blir i valet 2018 fjärde största parti i Nacka. 2014 tar sig även Sverigedemokraterna för första gången in i fullmäktige, och vid valet 2018 ökar SD från 2 till 5 mandat. I dagsläget sitter nio partier i Nackas kommunfullmäktige.

Nobelberget gör Nacka lite hippare

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg vill marknadsföra en blivande stadsdel, och anlitar ett gäng kreativa klubbfixare att göra något med de tomma lokalerna i Sickla där Akzo Nobel hållit till. Resultatet blir Nobelberget, som slår upp portarna 2015. Under några år är det en av Stockholms häftigaste kultur- och klubbarenor med konserter, festivaler och annat – ”från fetischfester till familjemarknad” som Allt om Stockholm uttrycker det.

I januari 2019 hölls den sista festen och sen kom grävskoporna. Nu blir Nobelberget ett bostadskvarter med lägenheter i 7-miljonersklassen, medan klubbverksamheten lever vidare i Slakthusområdet.

Tvärbanan förlängs till Sickla

Saltsjöbanan var länge den enda spårtrafiken i Nacka. Men i oktober 2017 kan man äntligen ta tvärbanan till och från Sickla, sedan spårvägen förlängts från Hammarby sjöstad.

Muralfestival väcker känslor

En festival med väggmålningar på offentliga byggnader i M-styrda Nacka? Det låter nästan som en påhittad nyhet, men i september 2019 drar festivalen Wall Street Nacka i gång.

Samtidigt som konstnärerna arbetar för högtryck med sprejburkarna, växer kritiken mot festivalen. Nacka kommun anklagas för censur, bland annat efter uppgifter om att att en lokal konstnär petats på grund av sin koppling till graffiti.

Själva målningarna har både hyllats och dissats av Nackaborna.

Hells Angels och flyktingarna

När Nacka kommun 2016 vill köpa motorcykelklubben Hells Angels hus på Moravägen i Boo och göra om det till flyktingboende, börjar några av grannarna att protestera. Genom att dela ut flygblad och mejla politiker försöker de stoppa köpet och gör klart att de hellre har det ökända MC-gänget som grannar än flyktingar.

Protesterna är förgäves. I maj 2016 köper kommunen villan för 5,75 miljoner och samma höst flyttar de första flyktingfamiljerna in i huset.

Hela Sverige skrattar åt Nackas överklass

I januari 2010 är det premiär för den nya komediserien Solsidan i TV4. Överklassironin går hem i stugorna. När säsong 2 inleds året därpå bänkar sig 2,5 miljoner människor framför tv:n för att skratta åt Fredde, Mickan, Alex, Anna och Ove Sundberg. Seriens skapare Felix Herngren sägs ha fått inspiration från hustrun Claras egen uppväxt på Solsidan. I november 2019 utnämns Solsidan i TV4 till Sveriges bästa komediserie.