Coronaviruset

Fritt fram för alla testa sig – så gör du

Så gör du för att testa dig för covid-19.

Publicerad

Från och med i dag, måndag, kan alla stockholmare som vill testa sig för covid-19 – gratis.

Men hur gör man? Mitt i reder ut.

Redan i början av juni lovade finansregionrådet Irene Svenonius (M) att alla stockholmare som vill ska kunna testa sig för covid.19.

Men möjligheten drog ut på tiden. Först i dag, måndag, kan den som vill testa sig – gratis.

– När trycket var som störst hade vi 25 besökare i sekunden i appen Alltid öppet. Det har varit en väldigt hög belastning, säger Caroline Ekman, kommunikationsdirektör på Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

Två typer av test

Provtagning finns både för dig med symtom och för dig utan. För dig som är sjuk görs ett PCR-test för att ta reda på om du har en pågående sjukdom. För dig som är frisk görs ett antikroppstest. Testet visar om du har eller inte har antikroppar. Antikropparna kan fungera som ett skydd mot covid-19.

Fakta Det här coronatesterna PCR-TEST: Ett PCR-prov används för att ta reda på om en person har en pågående infektion med covid-19. Provet visar om det finns virus i luftvägarna och tas vid symtom som hosta, halsont, lukt- eller smakbortfall eller andra symtom på som stämmer överens med covid-19. Oftast tas provet i näsa och bit ner i svalget med en pinne som är gjord för att fånga virus eller bakterier. Provet kan göras både hemma och på en provtagningsstation. ANTIKROPPSTEST: Ett antikroppstest tas för att ta reda på om en person tidigare varit sjuk i covid-19. Testet visar om antikroppar, som skulle kunna skydda mot att återigen bli sjuk i covid-19, utvecklats och tas tidigast 14 dagar efter att man blivit helt frisk. Provet tas som ett blodprov i armvecket och svaret kommer inom ett par dagar. Källa: Vårdguiden Visa Dölj

Så här gör du för att testa dig:

Oavsett vilket typ av test du är intresserad av att göra krävs appen ”Alltid öppet” för att boka en tid eller beställa hem ett provtagningskit. För att logga in i appen använder du ditt mobila BankID.

I appen klickar du på Provtagning för covid-19. Därefter får du svara på frågor om vilket test som passar dig bäst och får sedan en kod. Spara koden. Logga in på 1177.se och klicka på fältet Jag har en kod för provtagning av covid-19. Skriv in koden och boka en tid för provtagning. Ska du göra ett PCR-prov kan du välja mellan att beställa hem ett provtagningskit eller göra testet på en mobil provtagningsenhet.

Undantag för boka via telefon

Som väntat var trycket på att få testa sig högt bland stockholmarna. Så högt att Alltid öppet-appen kraschade under måndagsmorgonen. Fortfarande är det svårt att logga in i appen för att boka en tid via 1177.

Tidsbokningen görs i första hand via appen och 1177. Men för dig som varken kan använda appen eller 1177.se kan vända dig till din vårdcentral för att få en remiss och tid för provtagning.

Välj plats för provtagning

I samband med tidsbokningen via appen Alltid öppet och 1177.se kan du själv välja var du vill göra ditt test. På grund av smittorisken vill SLSO inte gå ut med någon lista över vilka platser i länet det rör sig om.

–För att få provtas måste man boka tid. Vi vill inte att folk ska tro att de kan åka och testa sig utan att ha bokat tid. Vi vågar inte riskera något, säger Caroline Ekman.

För PCR-proven, som ger svar på en pågående infektion, finns sju mobila provtagningsenheter att välja bland. Hit kan du åka om du har tillgång till egen bil. Om inte kan du beställa hem ett provtagningskit. Provet hämtas sedan upp hemma hos dig.

Antikroppstesten går att göra på drygt 50 olika platser i länet. En del platser är rena provtagningsenheter. Andra är vårdcentraler med tillgång till egna labb.

Så tillförlitliga är testen

Samtliga provtagningar hålls samman och säkerställs av Karolinska Universitetslaboratoriet. I nuläget finns kapacitet för 10 000 tester men successivt kommer kapaciteten att öka.

Så kallade ”snabbtester” kommer inte att användas eftersom dessa bedöms ha för låg tillförlitlighet.

