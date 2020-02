Fullspäckad helg: Vasalopp, konst och konserter

Ebbot Lundberg avslutar den intensiva kulturhelgen i Vallentuna på söndag. Nalle Clown kommer till kulturhuset på lördag.

Sällan har det funnits så mycket att göra under en helg i Vallentuna.

I kväll, fredag, visas den nya LasseMaja-filmen Tågrånarens hemlighet på Vallentuna kulturhus klockan 18. En halvtimme senare är det dags för scenfredag i samma hus med Roslagens vokalensemble. Några hundra meter bort, i det gamla Elverket, invigs den nya ungdomsgården Mega. Festligheterna började redan på dagen men vid 19 blir det fest med musik, snacks och aktiviteter.

I morgon, lördag, utlovas ”årets roligaste lopp för barn i alla åldrar” i Vallentuna centrum. Det är Barnens Vasalopp som äger rum mellan 11 och 15. På konstsnö förstås. Mer för barn blir det mellan 11 och 11.30 då Nalle Clown kommer till kulturhuset.

Konst och styrdans

För den konstintresserade finns två utställningar att välja på. Peter Sherman visar målningar och fotokonst på Galleri Freja och i Konstkuben öppnar Mikael Goralskis utställning med den kryptiska titeln ”What’s With All the Deaths at Luxor Las Vegas”. Goralski kommer att genomföra en performance i samband med vernissagen, som pågår mellan 13 och 14.30. Utställningen visas sedan till och med den 29 mars.

På lördagskvällen spelar PH:s upp till dans i Bällstabergsskolans matsal. Det är Vallentuna Dans som arrangerar och det är framför allt foxtrot och bugg som gäller. Danskvällen pågår mellan 19 och 23.

Joddel och storband

Gretli & Heidli består av kompositörerna och musikerna Carin Blom och Catharina Backman som på söndag mellan 14 och kommer till kulturhuset. De sjunger, skramlar och spelar glasharpa i en föreställning som bottnar i centraleuropeisk musiktradition.

Söndagen avslutas med att energiknippet Ebbott Lundberg och storbandet New Places Orchestra kommer till Vallentuna Teater. Ebbot Lundberg syntes nyligen i jubileumsupplagan av Så mycket bättre och under turnén med New Places Orchestra kommer hans repertoar enligt pressmeddelandet att framföras i ”en kosmiskt jazzig tappning”. Spelningen börjar 18.30 och Jano, Jazzklubb Nordost, arrangerar.