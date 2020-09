Mood-gallerian: Effekterna av pandemin fortfarande påtaglig

Mood Stockholms Lena Rune är försiktigt positiv trots tuffa tider.

Läget för många butikskedjor i länet är fortsatt tufft och många kämpar för sin överlevnad. I MOOD-gallerian märker man av effekterna av pandemin – men läget är ändå stabilare än i våras.

Hur bedömer du läget för butikerna i MOOD just nu – blivit bättre eller värre sedan i våras?

– Vi bedömer att situationen har stabiliserats något även om effekterna av pandemin fortfarande är påtagliga eftersom det är mindre folk i rörelse. Läget är på många sätt betydligt bättre än i våras men det råder ännu en stor ovisshet inför utvecklingen framåt.

Har några affärer/butiker behövt stänga under året som en följd av viruset?

– Ett fåtal internationella kedjor valde att tillfälligt stänga under våren enligt koncerndirektiv. De har nu öppnat igen. Inga butiker har varaktigt behövt stänga ner sin verksamhet i MOOD som en direkt följd av pandemin. Vi har också välkomnat nyheter i kvarteret och ett flertal spännande nyetableringar är på gång under hösten.

Har ni fortsatta jobba annorlunda för att lösa krisen – hemkörningar eller andra åtgärder?

– Ja, vi har lanserat flera nya tjänster. Under sommaren lanserade vi live videoshopping, Summer MOOD TV, som ett sätt att inspirera våra besökare oavsett om de låg i hängmattan eller besökte oss på plats. Vi erbjöd också kostnadsfri hemleverans och lanserade en carry out-tjänst för att underlätta för kunder som av olika skäl inte kunde besöka handelsplatsen fysiskt. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla den här typen av tjänster under hösten och fortsätter samtidigt att jobba för att MOOD District ska vara en öppen, välkomnande och trygg plats även under rådande omständigheter.

Vad behövs göras nu för att läget ska förbättras ytterligare?

– På kort sikt att vi alla fortsätter att ta vårt ansvar för att stävja smittspridningen. På längre sikt kommer vi tillsammans med våra hyresgäster att fortsätta utveckla MOOD District, också för att möta de beteendeförändringar som pandemin har påskyndat genom nya, kreativa insatser.