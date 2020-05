Grannar väcktes av skottlossning i Norsborg

Grannar väcktes av skotten.

Grannar i Norsborg väcktes av obehagliga smällar natten mellan söndag och måndag.

När polisen kom till platsen hittades flera skotthål.

Polisen larmades till centrala Norsborg strax efter klockan fyra på måndagsmorgonen.

– De uppfattade att det var smällar som kom från ett skjutvapen. När vi kom till platsen hittades skottskador i en fastighet, säger Per Fahlström vid Stockholmspolisen.

Skotthålen fanns i en restaurang i Norsborgs centrum.

Finns det misstankar om att det varit riktat mot restaurangen?

– Det är ingenting jag kan gå in på. Vi kontrollerar alla uppgifter som kommer in, säger Per Fahlström.

Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha skadats.

Det är oklart hur många skott som avlossats, men enligt polisen rör det sig om flera. Skottlossningen är rubricerad som grovt vapenbrott.