Från grusgrop till moderna lägenheter på Liljeholmskajen

Per Fahlquist trivs på Liljeholmskajen och går gärna ut och äter på någon av restaurangerna.

Under 2000-talet har varit byggkranarnas tid i Liljeholmen. Under 10-talet växte nya stadsdelar fram kring Liljeholmskajen och Sjöviksbacken. Befolkningen växte och lägenhetspriserna ökade med 42 procent. Och byggkranarna – de finns fortfarande kvar.

I artikelserien Vårt 10-tal ser Mitt i tillbaka på de senaste 10 åren och hur Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö har förändrats.

2010 hade det börjat byggas på Liljeholmskajen och flera hus stod färdiga. Men byggandet fortsatte och fortsatte och … fortsatte. I dag bor tusentals människor kring Liljeholmskajen.

Nära till det mesta

Per Fahlquist är en av dem som flyttade till kajen för snart tio år sedan.

– Vi bodde i Aspudden ett kort tag, men tyckte att det var fint här. Här är det nära till allt, tunnelbanan, affärer, restauranger och nära till flygbussen om man ska ut och resa. För en gammal pensionär är det väldigt bra!

Skybar på Liljeholmskajen

Att det skulle byggas mycket i området var han beredd på.

– Jag såg planerna, men det var svårt att få en uppfattning om vad det skulle bli. Men det växer hela tiden. Nu ska de ju bygga en sky bar i det gula huset där borta, säger han och pekar mot det senaste byggprojektet.

2010 kostade en bostadsrätt 37 192 kronor per kvadratmeter i Hägersten-Liljeholmen. 2018 hade priserna per kvadratmeter stigit till 64 060 kronor per kvadratmeter. Det är en ökning med 42 procent. Allra högst var priserna 2017, 68 391 kronor per kvadratmeter.

Birgitta Andersson har också bott i Liljeholmen i tio år, men uppe på Sjöviksbacken.

– Vi flyttade in när det bara fanns två hus där. Det var jättefint.

Ständiga byggen

Att det skulle byggas långt mycket mer under decenniet kunde hon inte tro.

– Jag hade inte en susning om det. Men det är ju så när man flyttar in i ett nybyggt område, då får man räkna med det.

Många av de som flyttat in under 10-talet är familjer med små barn.

– Det är så trevligt att bo med barnfamiljer, det blir mer levande, säger Birgitta Andersson.