Slussen

Nu har guldbron nått land

Guldbron bogserades bort från fartyget Zhen Hua 33 under fredagen.

Publicerad

I två dagar har guldbron legat mitt i Saltsjön tillsammans med fartyget som tog den hit. På fredagen skildes deras vägar och guldbron bogserades in i land vid Slussen.

ANNONS

ANNONS

Efter onsdagens grandiosa ankomst har guldbron och den kinesiska fartyget Zhen Hua 33 legat still i Saltsjön utanför Slussen och väntat.

Men natten till fredag var det så dags.

Fartyget sänktes ned genom att ta in vatten och guldbron kopplades loss från sin månadslånga följeslagare. Under fredagen bogserades bron in till land vid Slussen.

Där ska den ligga i ungefär en vecka innan monteringen börjar på allvar. Det hela ska sedan vara helt klart för invigning fram emot hösten.

Det kinesiska fartygen kommer strax att börja sin långa resa tillbaka till Kina.