Rån mot guldsmedsbutik – körde bil in i butiken

Guldbutiken rammades av bilen som körde in i gallerian.

Publicerad

Rånare körde en bil in i en guldsmedsbutik i Hallunda centrum vid 11.20 på onsdagen.

Bilen körde in i själva gallerian och sedan in i butiken.

– Nu letar vi efter en mörk bil som de sedan försvann i, säger Eva Nilsson på polisen.



Flera maskerade rånarna sågs fly i den andra, mörka bilen.

Letar med helikopter

De ska ha kastat fotanglar efter sig för att punktera däcken på efterföljande bilar.

– Vi letar efter bilen med flera patruller och helikopter. Vi har också poliser på plats i centrum för att tala med butiksägare och vittnen. Har du sett något vill vi gärna att du kontaktar polisen eller patrullerna på plats, säger Eva Nilsson.

Enligt polisen är personalen i butiken oskadd. Det är ännu oklart om rånarna fick med sig något byte.

– Vi kommer att kolla övervakningskameror och är på väg ut med tekniker, säger Eva Nilsson.

Centrum tillfälligt avstängt

Enligt butiksägaren Tony Danial som driver Tonys Mode spärrades gallerian av efter rånet.

– Folk får inte komma in här just nu, sade Tony Danial vid 12-tiden.

Har kört in i gallerian förr

Hallunda centrum har varit utsatt för liknande brott tidigare. Onsdagens rån är tredje gången på sex år som bil kör in i gallerian.

2014 körde en bil in i gallerian och sedan in i en pantpank.

2016 körde en bil in i gallerian och in i en annan guldbutik.

2019 rammade en hjullastare centrum utifrån med sikte på en pantbank.

Artikeln uppdateras.