Skolstart

Så gör gymnasierna för att ta emot eleverna ”coronasäkert”

Anders Fajersson, rektor för Midsommarkransens gymnasium.

Publicerad

Utglesade skolbänkar, utsträcka lunchraster och fjärrundervisning för snuviga.

Nästa vecka öppnar gymnasierna – med ett batteri av åtgärder för att minska smittspridning.

– Uppropet blir under flera dagar, säger Anders Fajersson, rektor för Midsommarkransens gymnasium.



Många lärare och elever drog en lättnadens suck när regeringen beslöt att gymnasierna fick öppna igen, till hösten. Efter en lång vår med distansundervisning är behovet av att träffas stort.

Men coronapandemin pågår fortfarande och det gäller att hålla smittspridningen nere.

– Uppropet blir under flera dagar. I vanliga fall samlar vi alla ettor första dagen. Nu får de börja klassvis under två dagar i stället. Tvåorna och treorna får börja årskursvis under en egen dag, säger Anders Fajersson, rektor för Midsommarkransens gymnasium, med 720 elever.

Lunchtider sprids ut

När skolan väl har börjat blir inte allt som vanligt. Några stora samlingar blir det inte och i salarna ska bänkarna stå så glest som möjligt. Dessutom ser man över mattiderna.

– Vi ska sprida ut lunchtiderna så att inte för många äter samtidigt. Vissa kommer att få äta väldigt tidigt, andra senare än vanligt, säger Anders Fajersson.

Anders Fajersson. Foto: Privat

Coronapandemin innebär en hel del extra planerande. Ändå är Anders Fajersson lättad över att kunna ta emot elever igen.

– De flesta elever är också väldigt glada över att få komma tillbaka. Det tyder de signaler vi fått från dem på, säger han.

Fjärrundervisning

Vid Didaktus gymnasium i Liljeholmen går 600 elever. Också här sker skolstarten etappvis. Ettorna får börja under en dag medan tvåor och treor börjar under samma dag, på olika tider.

Undervisningen ”coronasäkras” också. Det blir till exempel fjärrundervisning en dag i veckan för klasserna, något som ett nytt regeringsbeslut gör möjligt.

– En del av våra elever reser ganska långt med kollektivtrafiken för att komma hit. Det här underlättar för dem. Det minskar också trycket på skolan, med 100 personer färre i lokalerna, säger rektorn Jennie Rosengren.

Undervisning för lindrigt sjuka

Även elever som är lindrigt sjuka kunna få distansundervisning. På så sätt vill man undvika att snuviga elever missar lektioner för att de gör rätt och håller sig hemma.

– Det gäller också lärare.Om de har lindriga symtom ska de kunna ha fjärrundervisning hemifrån, säger Jennie Rosengren.

Inför skolstarten sätter vaktmästaren på Didaktus gymnasium upp skyltar om förhållningsregler på grund av corona. Man ser också över möbleringen, så för att undvika trängsel i klassrummen, och några stora samlingar lär det inte bli under hösten.

Praktik först i vår

Didaktus gymnasium har två yrkesinriktade program – barn och fritid samt vård och omsorg. Eleverna som går där kommer att ha den mesta praktiken i vår.

– Det är för att minska belastningen på arbetsplatserna. Det har ju varit en väldigt tung period inte minst för omsorgen, säger Jennie Rosengren.