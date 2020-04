Ica Maxi i Häggvik ber sina kunder att sprida ut sig i påsk

Roger Holgersson är butikschef på Ica Maxi Häggvik.

Sedan tidigare år vet Ica Maxi att många kommer och storhandlar inför och under påskhelgen.

Man vet också att många av dem brukar dyka upp samma tider.

Nu ska vi försöka undvika trängsel så därför uppmanas alla kunder att göra sina besök på tider då det är få andra i butiken.

”Med tanke på de rådande omständigheterna vill vi göra er uppmärksamma på hur kundtätheten såg ut under påskveckan under förra året”, skriver Ica Maxi och publicerar ett schema som visar med olika färger vilka tider man hade mest kunder under förra påskveckan.

En familjemedlem åt gången

För att minimera risken för spridnings av coronaviruset vill Ica Maxi Häggvik minska trängseln så mycket som möjligt och ber därför sina kunder att: