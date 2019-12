15 händelser vi minns i Danderyd från 2010-talet

Branden i Harry Scheins villa var en av 2010-talets största händelser.

Publicerad

Bombhot, bebisar på rekordlåg nivå och kristallkronor – mycket hinner hända i en kommun på tio år. Mitt i hjälper dig att minnas 15 snackisar i Danderyd, stora som små.

I en artikelserie belyser Mitt i förändringar i Danderyd under 2010-talet. Här lista vi 15 viktiga händelser!

Utbyggnad av Mörby centrum

Ombyggnaden av Mörby centrum gick genom alla instanser. Som så många andra nya byggen i kommunen drog handläggningen ut på tiden. Mörby centrum är inget undantag. Över tio år av detaljplaner, överklaganden och bordläggningar. Men till slut kunde spaden sättas i marken och något som sågs som en förutsättning för att centrumet ska överleva långsiktigt.

Yxmordet på 16-årige Peter Plax

Sommaren 2019 skakades Danderyd av ett oerhört hemskt mord. Det var 16-åriga Peter Plax som precis gått ut nionde klass på Fribergaskolan. Under sommarlovet mördades han av sin klasskamrat med en yxa i närheten av Rösjön i Sollentuna.

Danderyd blir färre

Inte på minst 46 år föddes det så få barn i Danderyd som under 2011. Dessutom dog fler Danderydsbor än det föddes barn samma år. Bristen på barn visade sig på förskolorna som stod med tomma platser i alla kommundelar. Flera förskoleavdelningar lades i malpåsen under året.

Mordbrand i Harry Scheins villa

Harry Schein dog 2006 och lämnade efter sig ett stort arv. Flera testamenten hittades en arvstvist tog fart. Under 2012 brändes Scheins villa i Kevinge strand ner och polisens tekniker konstaterade snabbt att branden var anlagd. Genom ett gediget spårarbete kunde de knyta en 43-årig man som senare dömdes till fyra års fängelse.

Flera olyckor på Roslagsbanan

Under 2010-talet inträffade flera olyckor vid de olika överfarterna på Roslagsbanan. Både dödsolyckor och de mindre olyckorna där ”bara” bilen har förstörts. Senast en olycka inträffade var i höstas då en äldre dam körde ner från perrongen på spåret vid Enebybergs station.

Bankrån i Djursholm

En grupp maskerade män bröt sig in via personalingången till Handelsbanken i Djursholm. Det hände den 28 januari 2019. Väl inne i banken gick rånarna direkt på bankfacken och fick med sig ett stort värde. Polisen hittade den misstänkta flyktbilen men några rånare greps aldrig.

Sänkt hastighet på E18 och invigning av Norra länken

Trafikverket skyltade om E18 genom Danderyd från 90 km/h till 80 km/h under sommarmånaderna. Under vintern blev det istället 70 km/h. Detta för att få bukt med partikelhalterna. De nya hastighetsbestämmelserna började gälla från den 1 november 2014. Samma år öppnades Norra länken vilket fick stor påverkan för danderydsbornas möjligheter att förflytta sig smidigt. Dessutom bör köerna på E18 minskat genom Danderyd.

Kristallkronor under motorvägen i Inverness

Bron under motorvägen i Inverness upplevdes som en av Danderyds mest otrygga platser. 2016 rustade kommunen upp och satte in mer ljus. bland annat kristallkronor under motorvägen och det lär inte ha funnits någonstans i landet – förutom i Inverness i Danderyd.

Kungabesöket i Danderyd 2011

Det är inte varje dag som statschefen besöker kommunen. Därför var kommunbesöket i Danderyd en stor och viktig händelse. Danderyd klarade den omfattande logistisken och säkerheten med beröm godkänt. Både föreningslivet och näringslivet deltog och bidrog till att besöket fick ett varierat och intressant innehåll.

Nedgrävning av kraftledningarna

Kraftledningarna som tidigare gick genom Danderyd var en ständigt återkommande diskussion. Nedgrävningen öppnade nya möjligheter för bostadsbyggande i kommunen, med det nya bostadsområdet på Golfvägen vid Mörby centrum som tydligt exempel. Ledningarna ledde till bildandet av det lokala Kraftledningspartiet.

Bombhot mot skola utreddes av FBI

British International School of Stockholm i Djursholm bombhotades vid två tillfällen under 2016. Hotet kom via telefon och samma dagar blev även två av skolans internationella motsvarigheter, en i Stavanger och en i Budapest, bombhotade. Polisen hade svårt att knyta någon till hotet och bad om hjälp från den amerikanska underrättelsetjänsten FBI.

Ombyggnaden av Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus nyligen invigda nya akutmottagning har varit mycket efterlängtad. Ingen danderydsbo som någon gång köat på den tidigare akuten på Danderyds sjukhus saknar väl den i dag?

Ikea öppnade butik i Danderyd

Ikea öppnade en avdelning av sitt format Service and pick up i Enebyängens handelsplats i Danderyd under 2016. Det blev den första i sitt slag i Sverige. Sedan dess har butiken redan hunnit klappa igen.

Nya bostäder i Östra Mörbylund

Beslutet att bygga ett stort antal nya lägenheter i Östra Mörbylund klubbades igenom i stor politisk enighet. Detaljplanen överklagades heller inte, vilket är unikt i en kommun som Danderyd där skepsisen mot nybyggnation är utbredd.

Skattehöjning med 1,40

Beslutet år 2019 att höja kommunalskatten med hela 1,40 kr hann visserligen aldrig bli svenskt rekord, eftersom Hammarö kommun höjde med 1,50 kr. Men det är ändå en skattehöjning på en nivå danderysborna aldrig upplevt tidigare, vilket motiverar en plats på den här listan.