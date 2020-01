Här hedras offren vid terrorattacken

Det har snart gått tre år sedan terrorattacken på Drottninggatan då fem personer miste livet och många andra skadades.

Nu är det klart var staden ska hylla de som drabbades av attacken. Det blir vid trappan mellan Plattan och Drottninggatan vid muren mot Kulturhuset, rapporterar Sveriges Radios Kulturnytt.

– Sergels torg generellt är ju en plats där människor under flera decennier för känsloyttringar och åsiktsyttringar och så vidare och just efter attentatet den 7 april 2017 så var det en plats som samlade tusentals människor och just här samlades blommorna och de många minnesföremålen in, säger Stockholms stads talesperson Carl Smitterberg till Sveriges radio.

Utseendet är inte klart

Staden kallar det för en konstnärlig gestaltning, snarare än ett minnesmärke. Hur denna gestaltning kommer att se ut är inte klart.