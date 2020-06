CORONAVIRUSET

Hemestra i Täby sommaren 2020 – vi har listan

Ami Hedengren går gärna utmed vattnet i Hägernäs Strand, och tycker att fler borde upptäcka möjligheten att gå där.

Publicerad

Naturen kommer spela en extra viktig roll för många i sommar.

Därför har vi samlat en rad spännande platser i Täby med omnejd som är väl värda ett besök.

Lata dagar vid vattnet, långa promenader, heldagsutflykter, historielektioner, tältning eller varför inte lunch med sjöutsikt?

Att hemestra i Täby med omnejd är knappast något straff. Se istället rådande omständigheter som en chans att upptäcka det du annars kanske skippar till förmån för längre semestrar och utflykter.

Från Hägernäs badplats till Rönninge By

Ami Hedengren från Hägernäs Strand är ute på en promenad längs vattnet.

– Jag tycker man ska utforska det här området via strandpromenaden. Med badet i ena änden och Rönninge sjö i den andra. Sen kan du ta dig under E18 och avsluta i Rönninge By. Och vill du gå ännu längre bort i andra änden kan du ju ta dig hela vägen till Djursholm. Det är så fint, och gott om bänkar att vila på utmed vägen.

Medan Ami pratar ser hon Anders och Elisabeth Wiik komma gående längs med strandpromenaden och berättar att Anders i det närmaste är en guru i sammanhanget.

– Det var han som startade Aktiva Hägernäs, en förening där vi hittar på saker här i Hägernäs strand, berättar Ami Hedengren.

Anders och Elisabeth tillbringar mycket tid här vid vattnet men vill också tipsa om Engelska Parken på andra sidan sjön.

– Den är så underbart vacker och har något för hela familjen, säger Elisabeth.

Här är listan på en rad platser du inte får missa i sommar

Hägernäs Strand

Här kan du promenera längs med vattnet, titta på fåglar, äta medhavd matsäck och ta ett dopp.

Engelska Parken

Tillhör Rydboholms slott som ligger i Österåkers kommun, ett privatägd slott som inte är tillgängligt för allmänheten. Men den engelska parken är fri att besöka.

Jarlabankes bro

En vägbank som härstammar från Jarlabankes tid och är troligen byggd 1050-talet. Här kan du verkligen känna historiens vingslag. Härifrån är det nära till Jarlabankeleken och Vikingaparken, där du kan inta din medhavda picknick.

Skulpturvandring i centralparken

Konstnären Carl-Gustaf Ekberg har skapat nio bronsskulpturer som skapar en promenad genom parken. På kommunens hemsida finns även ljudspår till varje skulptur, som ska ge lyssnaren avslappning.

Skansberget

Från Skavlöten kan du vandra upp på berget där en av två fornborgar i Täby tronar. Väl uppe kan du beskåda utsikten över Rönninge sjö. Kanske med en kaffekopp i handen?

Hyr en stuga i Roslagen

När läste du en bok senast? Bara satt å trappen och drack en kopp kaffe? Hos visit Roslagen kan man hitta stugor för självhushåll i vackra miljöer.

Somna till susande träd

Vare sig du är en van eller ovan tältare har Svenska turistföreningen massor av matnyttig information. Här hittar du bland annat en samling över alla vandrinsgleder, packtips, tips för barnfamiljen och information om hur du kan hyra utrustning om du inte vill köpa.