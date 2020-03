Coronaviruset

Hemleveranserna fullbokade – så påverkar corona din vardag

Vårt beteende verkar förändras på grund av coronaviruset.

Publicerad

Färre folk i tunnelbanan, fullbokade hemleveranser för matbeställningar online och flera inställda evenemang.

Coronaviruset verkar krypa oss under skinnet.

I samma tempo som antalet smittade av coronaviruset i Stockholm blivit allt fler, verkar viruset också påverkat vårt sätt att vara i vardagen. Förändringen har gått fort. Plötsligt tittar hela tunnelbanevagnen snett om du råkar hosta.

Så påverkar coronaviruset vår vardag:

VÄLJER BORT TUNNELBANAN

Förra veckan minskade antalet genomgångar mellan spärrarna med 450 000 passagerare i jämförelse med samma vecka i fjol. Till P4 Stockholm säger Claes Keisu, presstalesperson på SL, att rädslan för att smittas av coronaviruset kan ligga bakom minskningen. Men det finns också andra förklaringar.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns i dagsläget inga planer på att begränsa kollektivtrafiken.

TVINGAS SLUTA TRÄNA

Under torsdagen stängde träningskedjan Sats alla sina anläggningar i Norden. Medlemskapen på de totalt 62 anläggningarna i Stockholm pausas i två veckor.

Än så länge har varken Nordic Wellness, Puls & Träning eller Friskis och Svettis tagit rygg på Sats. Samtliga tre skriver på sin hemsida att man noga följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är extra noga med att hålla anläggningarna rena.

SLUTAR HANDLA I MATAFFÄREN

Folkhälsomyndighetens uppmaning om att undvika social kontakt har gjort att allt fler skippar veckohandlingen i butik och istället gör den online. Både Ica, Coop, Hemköp och Mathem har under den senaste dagarna märkt av ett större tryck på e-handlingen.

– Framför allt ser vi att våra kunder lägger större ordrar. Vi säljer också mer av konserver, vatten, ris, och pasta, säger Marcus Ahlmalm, e-handelschef på Ica.

På Mathem är samtliga hemleveranser fullbokade till och med måndag. Företaget undviker all fysisk kontakt och lämnar varorna utanför dörren istället för att bära in hem i hemmet. De pausar dessutom möjligheten att returnera varor tillfälligt. Övriga matjättar vittnar om att leveranstiderna snabbt blir uppbokade och menar att leveransen kan ta någon dag extra än vad man är van vid.

STANNAR HEMMA I SOFFAN

Varje sig man vill eller inte tvingas nu stockholmarna stanna hemma istället för att roa sig på stan eller gå på spännande event – i alla fall på event av större karaktär.

Under onsdagen stoppade regeringen alla evenemang med över 500 deltagare och Bajen, som ett av flera lag, tvingades spela inför tomma läktare under söndagens match mot IFK Göteborg i svenska cupen. I samband med regeringens besked meddelade också Stockholmsmässan att man ställer in alla större evenemang.

Flera restauranger vittnar om färre middagsgäster. Stureplansgruppen tvingas till varsel för att säkra företagets framtid.

BARA TELEFONSAMTAL TILL FARMOR OCH FARFAR

Eftersom att gruppen äldre löper störst risk att smittas av coronaviruset har besöksförbud införts på flera äldreboenden runtom i länet, bland annat på samtliga äldreboenden i vårdföretaget Attendos regi.

På flera av de geriatriska sjukhusen få äldre också klara sig utan besök.

Trots att långt från alla äldre känner sig snuviga eller hängiga tvingas de nu avstå en fikapaus tillsammans med sina vänner. Flera träffpunkter och mötesplatser har stängt på grund av för hög smittorisk.