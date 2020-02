De hjälper utsatta familjer – nomineras till lokala hjältar

Kerstin Gundel, Ida Anlén Widsell, Hilda Henze och Camilla Hagebris samlar in julklappar till behövande familjer via jobbet på BVC.

Publicerad

I flera år har BVC i Blackeberg samlat in klappar och lagt under granen. Sedan har familjer som har det svårt kunna hämta paket till sina barn. Nu är personalen nominerade till Mitt i:s lokala hjälte i Bromma för sin fina insats.

– Fantastiskt, vilken grej! säger Kerstin Gundel, barnmorska.

Kerstin Gundel, Hilda Henze, Camilla Hagebris och Ida Anlén Widsell delar tillsammans med enhetschefen Victoria Serander på den fina nomineringen. Den har de har fått för att i åratal ha hjälpt utsatta familjer i Blackeberg genom att samla in julklappar från Brommabor som de sedan har slagit in.

– Vi har familjer som vi vet har det svårt. Till oss kan man komma och plocka ett paket, säger Hilda Henze.

– Vad säger familjer som ni har kunnat hjälpa?

– De säger inte så mycket, en del är nog lite försynta av sig. Vissa tycker nog att det är skönt att de kan komma hit anonymt, säger Hilda Henze.

Förra året fick BVC in så många leksaker av Brommaborna att personalen knappt fick plats själva i vissa delar av lokalerna.

– Vi kom nästan inte in i läkemedelsförrådet, säger Hilda Henze.

För att hinna med att få alla leksaker under granen i tid fick de slå in paketen på sin lediga tid.

– Vi satt här på golvet med paket överallt, säger Ida Anlén Widsell.

Kerstin Gundel slog in paket mellan samtal.

– Och så stannade jag kvar efter jobbet, säger hon.

Hur känns det att ha blivit nominerade?

– Det är fantastiskt, vilken grej! säger Kerstin Gundel.

Hilda Henze hoppas och tror att BVC är en plats som besökarna känner sig hemma och trygga på och att det kan ha spelat in när det gäller nomineringen.

– Vi bryr oss om alla. Vi vill vara små vardagshjältar för alla jämt, inte bara kring jul, säger hon.

