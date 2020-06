Lokal hjälte

Hundcoachen Jennie hjälper människans bästa vän

Jennie Bergman med den sedan 11 år tillbaka trogna följeslagaren Rune.

Till Jennie Bergman på Tule Hund och Katt har många kommit för att be om råd om sina djur.

Nu är hon nominerad till Min lokala hjälte 2020 för sina livsavgörande insatser.

– Älskar man sitt jobb är det lätt att vara ärlig i möten med både djur och människor, säger hon.

– Gud vilka fina ord! Det är jättehärligt att bli så uppskattad, säger rösten på andra sidan telefonen.

Jennie Bergman, 40, är överväldigad av beskedet att hon är nominerad till Min lokala hjälte i Sundbyberg.

Hon är känd som ”den duktiga i hundaffären” på Tulegatan där hon har jobbat de senaste tre-fyra åren. Hon är utbildad hundcoach och tillsammans med sin chef, som är veterinär, utgör de ett team som får Tule Hund och Katt att vara mycket mer än en djurbutik. Många gånger har de hjälp både två- och fyrbenta kunder med att hitta rätt sele och rätt foder, men framför allt att lyssna på djuren och vad som tynger dem.

– Det viktigaste för mig är djurens främsta. De kan inte må bra om ägaren inte mår bra, berättar Jennie.

I nomineringen till Min lokala hjälte beskrivs Jennie som en sann stöttepelare som har bollat tuffa beslut.

– Det är många som kommer in för en pratstund eller för att få råd. Ibland är det hundarna som i stort sett bestämt att de ska komma och hälsa på, och jag hälsar alltid på hunden först innan ägare, berättar Jennie.

Besöken har gjort att hon utvecklat ett speciellt öga för de fyrbenta stammisarna.

– Det är bra när man känner folk och deras djur. En gång kom hund in som var väldigt hängig, hon verkade inte alls vara som hon ska. De åkte in till akuten och det visade sig vara livmoderinflammation. Det kan bli allvarligt väldigt snabbt, men hon kom in i tid.

Vad är det som driver dig?

– Jag älskar jobbet helt genuint, jag älskar djur och deras välbefinnande.

Jennies tid på i butiken är tyvärr. Under sommaren flyttar hon hem till Åland där familjen, naturen och lugnet väntar.

– Skulle jag kunna ta med jobbet skulle jag göra det utan tvekan – det är det enda som grämer mig. Det är mitt drömjobb, säger Jennie.