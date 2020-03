Haninge

Polarna fixar loppet som hjälper de cancersjuka allra mest

Ronny Paulsson, Robert Hanning och Patrik arrangerar loppet som samlar in mest pengar till cancersjuka i Sverige.

Det stora välgörenhetsloppet i Tyrestas naturreservat har tre år i rad samlat in mest pengar till Barncancerfonden i den nationella kampanjen Run of Hope. Loppet har gett över 440 000 kronor.

Nu nomineras arrangörerna till Mitt i:s initiativ Min lokala Haningehjälte.

443 335 kronor. Så mycket har loppet ”Gudö – Run of Hope” gett till Barncancerfonden. För varje år har beloppet växt och också antalet löpare.

Alla tre åren har Tyrestaloppet samlat in mest av alla lopp i den nationella kampanjen.

De tre arrangörerna är vännerna Robert Hanning från Vega, Patrik från Gudö och Ronny Paulsson från Trollbäcken.

Femhundra sprang i fjol

– Loppet ger en chans att testa på traillöpning i fantastiska omgivningar och samtidigt bidra med en stor slant pengar – som det blir totalt – till cancersjuka barn. Det finns bara vinnare, säger Ronny.

Starten är vid bron vid inloppet till Tyresö-Flaten. I fjol sprang över 500 loppet med slingor som passar barn liksom erfarna och dem däremellan.

Pengar får de in genom anmälningsavgifter, men också genom sponsring och att företag skänker till exempel fika.

Det är tur att vi inte skriver upp timmarna

Det blir ett lopp igen, 12 september. Anmälan öppnar snart och arrangörerna har börjat med förberedelserna. Det är mycket som ska ordnas, med funktionärer, tidtagning, banan, sponsorer och polistillstånd till exempel.

– Det tar väldigt mycket tid. Det är tur att vi inte skriver upp timmarna, säger Patrik.

– Ja, allt görs på lånad tid. Vi tar av vår tid, som vi egentligen inte har, men när alla hjälps åt blir det något väldigt bra, säger Ronny.

Alla tre tycker att det är självklart att fortsätta.

– För att det går, för att det känns bra och för att det gör skillnad, säger Ronny.

– Ja, det är svårt att samla in så mycket pengar på annat sätt. Kan vi inspirera andra att göra något liknande vore det kul, säger Robert.

Högre mål i år

Målet i år? 250 000 kronor mot förra årets 185 000.

– Det finns inget stopp för hur mycket Barncancerfonden behöver, säger Ronny.

