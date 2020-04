Maywor ger Vallentunaborna trygghet och hopp

Just nu ligger mycket verksamhet nere i kyrkan.. – Men det är viktigt att församlingen fortsätter att finnas för alla, säger Maywor Åkerman.

Publicerad

Många Vallentunabor känner igen Maywor Åkerman, diakoniansvarig i Vallentuna församling.

Hon möter nyblivna föräldrar, människor i sorg, barn och unga. Genom åren är det många Vallentunabor som mött henne.

Nu nomineras hon till vår utmärkelse Min lokala hjälte.

Främst arbetar hon med nyblivna föräldrar och barn. Men hon möter också människor i sorg, hjälper de som har utsatt ekonomi att söka bidrag eller stöttar på andra sätt.

Hon nomineras nu till vår utmärkelse Min lokala hjälte ”för att hon genom sitt arbete samtalar, lyssnar och stöttar föräldrar och andra som behöver en klok och erfaren medmänniska”.

Vi behöver sammanhang

Det är på sina Skrik- och panikkaféer, Babykaféer och Föräldratankar som hon träffar nyblivna föräldrar och deras barn.

– När man får barn har man inga filter, vägen till hjärtat är öppen. All glädje, all oro, alla existentiella frågor kommer när man sitter där och inte fattar vad man fått ansvar för. Det är mycket som gungar. Man behöver fast mark under fötterna och då behöver vi hitta sammanhang där vi får veta att till exempel bröststockning brukar gå över.

Maywor finns kvar

Med sin trygghet och erfarenhet kan hon förmedla en tro på att det kommer att gå bra. Det händer ofta att både föräldrar och barn återkommer flera år senare om det är något som tynger dem. Eftersom de vet att Maywor finns kvar.

Nu är det coronatider. Verksamheterna för de unga familjerna ligger nere och nu försöker hon nå dem som behöver stöd på andra sätt. Inte bara föräldrar. För människor i alla åldrar vänds tillvaron upp och ner.

Vad hittar du din förtröstan?

– I min tro. Jag får be Gud om beskydd för alla så att vi blir kloka och visa och kan stötta varandra. Att vi vågar lita på att vi bärs igenom det här också. Det kommer att bli bra. Annorlunda men bra. Om jag kan vila i Guds omsorg om varje människa så drabbas jag inte av panik. Då har jag tillgång till mitt sunda förnuft.