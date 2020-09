Hjälte

Ger trygghet och hopp – Maywor är hjälte i Vallentuna

Maywor Åkerman ser fram emot den dag det går att ordna möten och sammankomster som vanligt igen.

Många är Vallentunaborna som har träffat henne genom åren.

Hon möter människor i sorg, stöttar nyblivna föräldrar och finns där för barn och gamla.

Nu tilldelas hon utmärkelsen Min lokala hjälte.

– Jag är jätteglad, säger hon.

– Jag är jätteglad över det här, men samtidigt väldigt ödmjuk inför alla möten med människor som jag får vara med om, och det stora förtroende jag får. Det är verkligen en förmån, säger Maywor Åkerman, diakoniansvarig i Vallentuna församling.

Främst arbetar hon med nyblivna föräldrar och barn. Men hon möter också människor i sorg, hjälper de som har ekonomiska problem att söka bidrag eller stöttar på andra sätt.

Längtar efter personliga möten

När Mitt i:s reporter och fotograf träffar henne i solen utanför Mathiasgården vid kyrkan i Vallentuna har hon precis avslutat ett möte. Det är en hel del pusslande just nu för att sy ihop en fungerande verksamhet i höst för församlingen. Mycket har såklart stått still sedan i våras.

– Jag som alla andra längtar tills det går att träffas som vanligt igen. Det finns ett stort behov av att hitta forum där vi kan vädra våra tankar och känslor, det gäller barn, vuxna och äldre, vi har alla drabbats av att inte kunna träffas som vanligt det här året.

Visar stor medmänsklighet

Maywor Åkerman är en lokal hjälte för att hon med stor medmänsklighet och engagemang ger stöd till människor som är i en livssituation kan vara svårt, lyder juryns motivering.

Hur Maywor Åkerman ska fira utmärkelsen har hon inte hunnit med att fundera på ännu. – Men det är klart att det här ska firas på något sätt. – När jag blev nominerad kom det massor av kommentarer på Facebook, och det var jätteroligt att se att det var många från förr som kommer ihåg en. Jag ser det som en stor förmån att få var med dela väg en stund med människor i deras liv.

