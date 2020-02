Hundra nya bokningar för Vasastans senaste stjärnkrog

Danny Falkeman öppnade Etoile med Jonas Lagerström våren 2018.

Innerstans enda nya Michelinstjärna landade i Vasastan – på krogen Etoile som just betyder stjärna.

Bara under gårdagen ramlade hundra nya bokningar in.



Under gårdagens Michelin-gala i Trondheim delades stjärnor ut till krogar i Norden.

Innerstan enda nya stjärna gavs till Etoile på Norra Stationsgatan. Danny Falkeman driver restaurangen med Jonas Lagerström.

– Vi landade från Norge för en timme sedan så vi är lite trötta. Men det känns fantastiskt och i kväll har vi stängt restaurangen för att fira med personalen, säger Danny Falkeman.

Fakta Svenska stjärnor Tre stjärnor: Frantzén, Stockholm Två stjärnor: Aloë, Stockholm Oaxen Krog, Stockholm Gastrologik, Stockholm Vollmers, Malmö Daniel Berlin, Skåne-Tranås En stjärna: Etoile, Stockholm Agrikultur, Stockholm Ekstedt, Stockholm Operakällaren, Stockholm Sushi Sho, Stockholm Bhoga, Göteborg Koka, Göteborg SK Mat & Människor, Göteborg Thörnströms Kök, Göteborg 28+, Göteborg SAV, Malmö PM och Vänner, Växjö Källa: Guide Michelin Visa Dölj

Och att få en stjärna av Guide Michelin ger snabbt eko.

– Vi får knyta skorna och ladda om för att köra, för det är bra tryck på bokningarna. Under kvällen i går kom det säkert hundra nya, säger Danny Falkeman.

Det blir en självförtroendeboost Danny Falkeman

Hur kör man vidare efter att ha fått en stjärna?

– Det blir en självförtroendeboost och vi blir kanske lite rakare i ryggen, även om vi alltid trott på det vi gör. Men det är bara att köra på och sätta nya mål att jobba mot.

Etoile betyder ju stjärna på franska, har det här varit ett mål?

– Det är klart att vi har haft det som en ambition. Men vi har lagat den mat vi gör och gjort det bästa vi kan och så har det fått bli som det blir. Men det är klart att nu klingar namnet ännu bättre, säger Danny Falkeman.