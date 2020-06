Husdjursboom i coronatider – många på Lidingö skaffar hund

– Vi är så glada över det, säger matten Line Jobeus om nya rhodesian ridgeback-valpen Frank. I familjen finns redan Malte.

Suget efter ett husdjur har varit stort under coronapandemin - och många fler än vanligt har skaffat hund eller katt på Lidingö under våren.

Men på djurhemmen är man oroliga för ogenomtänkta djurköp och att ”coronakatt” kan bli det nya sommarkatt.



Det är många som har gjort slag i saken och skaffat husdjur under coronapandemin. Jordbruksverket vittnar om betydligt fler registrerade hundar under våren och på Lidingö har mer än dubbel så många hundförsäkringar tecknats under våren jämfört med samma period i fjol.

Rhodesian ridgeback-valpen Frank är en av många nya hundar som kommit till en Lidingöfamilj nu i vår.

Men det var inte en plötslig ingivelse att han blev en del av familjen Jobeus. I familjen finns redan den tre år gamla Malte, en hund av samma ras.

– Jag tror det är farligt att skaffa en hund nu bara för att man har haft mycket tid den här våren. En hund lever länge, man måste veta att man har tid med den sedan också, säger Line Jobeus.

Hon lägger ner åtskilliga timmar på hundarna. Förutom tre, fyra timmars promenad varje dag behöver en rhodesian ridgeback hjärngympa för att må bra.

– Man får gömma olika saker de ska hitta, säger Line.

Lilla Frank måste dessutom läras allt som en valp ska kunna. Inte kissa inne, gå i koppel, sitta och vänta på maten innan det är varsågod.

Men Line har stor hjälp av övriga familjen, maken Martin, de utflugna sönerna Axel och Kalle och tvillingdöttrarna Vera och Märta. Och så förstås av Malte som är en extra hjälp med att trimma in rutiner och och lära ut gott hunduppförande.

Vad betyder det för er familj att ha hund?

– Det ger oss så otroligt mycket. Man får energi, man kommer ut och får röra på sig Vi känner oss som bättre människor med hundarna. Alla kan komma hem och vara arga men när vi träffar hundarna som är glada blir vi också det. Det känns så härligt, de är riktiga livskamrater, trogna vänner som alltid tycker om en.

Många fler katter och hundar

Jordbruksverkets siffror visar en stor ökning av nyregistrerade hundar under mars, april och maj i år jämfört med samma period de senaste fem åren. Från mars till maj månad i år registrerades 16 500 hundar i landet varav 91 av dem i på Lidingö.

Det finns inga jämförbara siffror bakåt på kommunnivå, men samma period i fjol registrerades 13 500 hundar i landet, och 10 000 året innan.

Försäkringsbolaget Agria vittnar också om ökat antal nya försäkrade hundar. Från mars fram till mitten av maj tecknades 106 procent fler hundförsäkringar på Lidingö, jämfört med samma period förra året. I Stockholms län ökade det med 16 procent.

Fakta Ökning av hundar under coronapandemin Antal nytecknade hundförsäkringar i Stockholms län hos Agria från mars, april till och med mitten av maj.

Det har även skaffats många katter, hur många är svårt att säga eftersom de inte måste inte registrering på samma sätt som hundar. Men enligt Agria tecknades det 29 procent fler kattförsäkringar på Lidingö från mars till mitten av maj, jämfört med förra året. I länet i stort var det också 28 procent fler än samma period i fjol.

Fakta Ökning av katter under coronapandemin Antal nytecknade kattförsäkringar i Stockholms län hos Agria från mars, april till och med mitten av maj.

Lång väntetid på katthem

En anledning till att många väljer att skaffa husdjur nu i coronatider är att man tillbringar mycket tid hemma, kanske jobbar hemifrån och planerar att stanna hemma på semestern i stället för att åka utomlands.

Det tror Ewa Edström på Stockholms katthem i Nacka, dit många har hört av sig under coronakrisen. Just nu är det en månads väntetid för kattspekulanter att få komma dit.

– I och med coronapandemin har vi fått ställa om till endast inbokade besök. Så här långt i år har vi omplacerat fler än vad vi normalt gör, men om vi hade kunnat fortsätta ha drop in-besök hade vi kunnat omplacerat ännu fler katter, säger hon.