14 inbrott sedan december i Vallentuna

Något fler inbrott den senaste månaden mot samma period i fjol.

Många av oss har haft semester de senaste veckorna. Men tjuven tog inte ledigt.

Sedan början av december har polisen hittills fått in 14 inbrottsanmälningar.

Mellan den 1 december och den 7 januari utsattes sammanlagt 14 lägenheter, villor och fritidshus för inbrott i Vallentuna. Det visar färska siffror som kommunpolis Stefan Dahlgren tagit fram.

Det är en liten ökning mot samma period i fjol, då 12 inbrott anmäldes.

Fler i Täby och Danderyd

Från förra månaden anmäldes ändå betydligt fler bostadsinbrott i Täby och Danderyd än i Vallentuna. 17 anmälningar från Täby, 14 från Danderyd gjordes för bostadsinbrott som begicks i december mot fem i Vallentuna, där tjuven kanske tog några dagars helgledigt. Räknas fritidshusen in skedde ändå en ökning under nysslidna december. Då begicks 13 inbrott i Vallentuna s mot endast fyra under samma månad 2018.

Men i stort sett har bostadsinbrotten minskat kraftigt i Roslagskommunerna sedan 2017.