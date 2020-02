Inbrottstjuvarna fångade på film – hann fly

Polisen fick larmet om inbrottet vid 9.30-tiden i tisdags, på en adress i Akalla.

Publicerad

Vid ett bostadsinbrott i Akalla under tisdagen filmades inbrottstjuvarna av en övervakningskamera.

Innan polisen hann fram till adressen flydde gärningspersonerna.

ANNONS

ANNONS

Polisen fick larmet klockan halvtio i tisdags förmiddags. Personen som larmade hade med hjälp av en övervakningskamera sett hur flera personer tog sig in i lägenheten genom att bryta upp dörren.

Anmälaren kunde se personerna röra sig inne i bostaden.

När polisen kom till adressen hade gärningspersonerna hunnit att försvinna.

Polisen har upprättat en anmälan om hemfridsbrott, grov stöld och egenmäktigt förfarande.

Under senaste tiden har polisen fått in flera anmälningar om bostadsinbrott i Akalla och Kista. Tillvägagångssättet för att ta sig in i bostäderna har varit likartat, ytterdörrarna har brutits upp.