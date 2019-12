Så har inkomsterna och bostäderna förändrats under 10-talet

Det har hänt saker i Upplands Väsby de senaste tio åren.

Publicerad

Väsbyborna har snabbt blivit fler och allt äldre, hyresrätterna har omvandlats till bostadsrätter och trångboddheten har ökat. Demografin i Väsby har förändrats de senaste tio åren.

Invånarna i Väsby har ökat nästan dubbelt så snabbt som Sveriges befolkning det senaste decenniet, visar statistik från SCB.

Under topparna 2011, 2016 och 2018 flyttade omkring 1 000 personer per år in, medan knappt 350 personer gjorde det bottenåret 2014.

Det har även skett ett trendbrott i hela Sverige. För första gången är andelen män fler än kvinnor, vilket märks extra tydligt i Väsby, enligt Daniel Santesson, chefscontroller på Upplands Väsby kommun. Vilket han förklarar främst beror på att medellivslängden ökar snabbare för män än för kvinnor, men även på att fler utrikes inflyttade är män.

– Väsbys befolkningstillväxt påverkas starkt av bostadsbyggandet och vilka projekt som färdigställs ett år. Vissa år när många bostäder färdigställs är befolkningsökningen snabbare, säger han.

Väsby har blivit mer trångbott

Ensamhushållen ökar inte lika snabbt i Väsby som i resten av Stockholms län.

I dag är det något fler som bor tillsammans med någon än som bor själva, och trångboddheten i Väsby har ökat betydligt, enligt Daniel Santesson.

– Trångboddheten för vissa grupper har ökat markant under de senaste 10 åren. Utvecklingen har varit särskilt stark i Väsby. Stockholms län har alltid haft högre trångboddhet än riket. Medan Väsby för 10 år sedan hade samma låga nivåer på trångboddhet som i riket har Väsby nu successivt kommit ikapp länet.

Lönehöjningarna har minskat

Medelinkomsten har ökat i hela Sverige. Den har ökat även Väsby men inte lika mycket. För tio år sedan var medelinkomsten i Väsby 10 procent högre än i riket, i dag är den 5 procent högre. Att jämföra med resten av Stockholms län som legat på omkring 17 procent över riket under alla tio år.

– Mäns medelinkomster har ökat långsammare än kvinnors under 10-årsperioden. Men trots snabbare ökningstakt ligger kvinnors medelinkomst fortfarande lägre än mäns, säger Daniel Santesson.