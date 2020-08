BYGGPLANER

Så blir nya järnvägen genom Solna, Sumpan och Bromma

1) Plats för station Solvalla. 2) Tunnelmynning Annedal. 3) Sundbybergs station. 4) Huvudstatunneln. 5) Huvudsta station.

Järnvägen genom Bromma, Sundbyberg och Solna ska byggas ut och grävas ned. I Trafikverkets planer går det nu att få en tjuvkik på hur den nya järnvägen kommer att se ut.

Utbyggnaden av Mälarbanan har pågått i några år och kommer att pågå i cirka tio år till. Ja, du läste rätt.

Trafikverket bygger ut järnvägen genom västra Stockholm till fyrspår mellan Kallhäll och Tomteboda. Utbyggnaden mellan Kallhäll och Spånga är klar – nu återstår den sista, trånga passagen förbi Solvalla och genom Solna och Sundbyberg.

Arbetet ska börja senast 2022 och pågå i åtta år. Notan ligger på cirka 19 miljarder kronor.

Så blir järnvägen

Lokaltidningen Mitt i har tagit del av planunderlaget – så här kommer den nya järnvägen att bli.

Följ med på scrollfest och en resa in mot city.

1. Solvalla

Längs med travbanans borte långsida byggs fyrspår på mark och här gör Trafikverket plats för en framtida pendeltågsstation. Inga beslut finns just nu att bygga en ny pendeltågsstation, som kan ansluta till nya tvärbanan till Kista, men Trafikverket gör i sin järnvägsplan plats för en perrong.

2. Sundbybergstunneln

Tunneln in mot Sundbyberg börjar i höjd med Annedal på Brommasidan. All järnväg härifrån till tvärbanebron vid Ekenbergsvägen kommer att gå under jord. Detta frigör stora ytor för Sundbybergs stad som planerar nya bostäder och ett enhetligt torg.

3. Sundbybergs station

Framtidens station i Sundbyberg kommer att ligga ”längre bort” än dagens.

Tunnelmynningen kommer att bli under dagens tvärbanebro och stationen kommer ligga nedsänkt i ett ”tråg”, som Trafikverket kallar det.

En stationsentré placeras på torgets östra ände med ingångar från olika håll.

4. Huvudstatunneln

Från Frösundaleden till Nybodagatan går järnvägen sedan i tunnel igen.

5. Huvudsta station

I Solna placeras en helt ny pendeltågsstation: Huvudsta station. Den kommer att ligga under dagens bro med Huvudstagatan. Inte långt från polishuset.

Tomteboda Målet för det nya fyrspåret är bangården vid Tomteboda. Här ansluter spåren till järnvägsinloppet mot Stockholms central och Stockholm city.