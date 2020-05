Bostad

Här är Järvabor som väntar med boaffär

Thomas Bergström och Parviz Ghaemiau. Två Järvabor som äger bostadsrätt i Järva och som följer prisutvecklingen i sina respektive områden.

Röda siffror. Stambyte.

Att sälja bostadsrätten kanske inte känns självklart, trots stressande prisprognoser.

Mitt i har pratat med två Järvabor som av lite olika skäl väntar med att sälja sin lägenhet.

I dagarna har färsk statistik presenterats över priserna på bostadsrätter, bland annat på bostadsrättslägenheter i Järva.

Just i Järva spretar prisbilden.

Både dyrare och billigare

I Spånga-Tensta blev bostadsrätterna drygt en procentenhet billigare under april. Snittpriset landade på 31 480 kronor per kvadratmeter. I grannstadsdelen Kista-Rinkeby ökade tvärtom priserna, med 2,5 procentenheter, till 34 364 kronor per kvadratmeter.

Thomas Bergström som bor i en bostadsrätt i Tensta har noterat prisutvecklingen. För hans del förändrar det inget, föreningen han bor i genomför för närvarande ett stambyte, liksom ett byte av ventilationen. Så länge de arbetena pågår är det inte aktuellt att sälja.

– Jag kan inte sälja innan dom arbetena är klara, säger han.

På längre sikt tänker han inte bo kvar i området där han bott i 19 år.

– Mitt mål är att sälja, säger han.

Tvungen hitta något nytt

I en bostadsrätt på andra sidan Järvafältet, i Kista, bor Parviz Ghaemiau. Att priserna på bostäder förändras påverkar inte Parviz Ghaemiaus funderingar på om han ska sälja eller bo kvar.

Säljer han är han tvungen att köpa något nytt, konstaterar han.

– Man måste ju köpa en annan bostad.

Vad tror du om framtiden när det gäller priserna på bostäder?

– Det beror på vad som händer med coronaviruset, säger Parviz Ghaemiau.