Johan i virusets epicentrum i Kina: ”Klart det är otäckt”

Johan Björnfot har precis som de flesta andra invånare i Wuhan satt på sig munskydd, på uppmaning av myndigheterna.

Publicerad

Flera har avlidit och hundratals har smittats av det mystiska Sarsliknande lungviruset i Kina. Viruset upptäcktes i mångmiljonstaden Wuhan, där SDE:s före detta tränare Johan Björnfot jobbar som hockeytränare.

– Det är klart att det känns otäckt just nu, säger han.

Det är något glesare än vanligt i vimlet på gator och köpcentrum i den centralkinesiska staden Wuhan, där viruset först upptäcktes.

Många väljer att inte röra sig i folksamlingar i onödan, berättar Solnabon Johan Björnfot, 40, som tidigare tränade hockeylaget SDE.

– Efter att det kom information från myndigheterna att viruset smittar mellan människor bär alla munskydd, och hör man någon som hostar eller nyser så försöker man snabbt ta sig därifrån, säger han.

Fiskmarknaden i Wuhan tros vara det mystiska Sarsliknande lungvirusets epicentrum och hittills har sex smittade personer avlidit. Johan Björnfot har en lägenhet tio minuters bilresa från marknaden. Han befinner sig sedan i våras i staden och har tillfälligt lämnat Solna för ett uppdrag som ishockeytränare och kiropraktor.

Johan Björnfot berättar att oron nu växer bland vänner och kollegor.

– Många känner oro för sina barn och för nära och kära. Det finns en ovisshet inför hur stor spridning det kommer att bli. Det är klart att man blir orolig, även om de sex personer som har gått bort antingen har varit äldre eller har haft någon sjukdom sedan tidigare.

WHO-möte i dag

En särskild kommitté från världshälsoorganisationen, WHO, ska mötas under onsdagen och fatta beslut om huruvida man ska utlysa nödläge, rapporterar TT. Men redan under tisdagen varnade organisationen för virusets spridning, och fler fall är att vänta i andra delar av Kina och möjligen i andra länder de närmaste dagarna, skriver TT.

WHO har utlyst nödläge en handfull gånger tidigare, till exempel vid svininfluensan 2009 och under ebolaepidemin i västra Afrika 2014–2016.

Resa kan ställas in

Hockeylaget som Johan Björnfot tränar har en turnering i Thailand på schemat om en dryg vecka, men nu är det ytterst tveksamt om det blir någon resa.

– Det kan bli så att vi börjar ställa in träningar redan i morgon, säger han.