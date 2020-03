CORONAVIRUSET

Karolinska institutet varnar för falska corona-sms

Viktig info från KI? Nej, det är ett falskt sms.

Sms som uppmanar mottagaren att mejla till en adress snarlik Karolinska institutets har uppdagats. Den som gör det ska få viktig information om coronaviruset.

Men sms:en är falska.

Sms med en uppmaning att skicka mejl till e-postadressen ”karolinskainstituten@gmail.com” med motiveringen att det ska finnas viktig information om corona-viruset har florerat en tid, uppger Karolinska institutet på sin hemsida. ”Dessa sms är falska och ska inte besvaras” skriver de.

De falska sms:en har anmälts till universitetets säkerhetsenhet och IT-avdelning.

– Syftet med dessa sms är okänt för oss, men det är uppenbart att avsändaren försöker använda Karolinska Institutets namn för att få folk att skicka ett mejl till den uppgivna e-postadressen, säger säkerhetschef Annika Sjöborg på KI:s hemsida.

Har polisanmält bedrägeriet

Ki har inte kunnat spåra avsändaren, men har polisanmält de falska sms:en.

Fenomenet kallas ”smishing”, en kombination av sms och phishing (nätfiske). Oftast försöker avsändaren lura mottagaren att uppge lösenord, bank-id eller öppna en fil eller länk.

När Mitt i testar att svara på sms:et kunde det inte levereras: ”The email account that you tried to reach is disabled”.