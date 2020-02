Kiana är Tyresös nya musikalstjärna

Musikalen Annie hade världspremiär 1977 i New York och handlar om föräldralösa flickan Annie som försöker rymma från ett barnhem.

Första gången musikalen sattes upp i Sverige var 1979 på Folkan, då med 11-åriga Pernilla Wahlgren i huvudrollen.

Bland låtarna finns till exempel ”It’s the hard-knock life”, ”Maybe”, ”I think I’m gonna like it here” och den mest kända – titellåten ”Tomorrow”.

Den spelas på Intiman åtminstone fram till den 19 april.