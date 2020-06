NACKA

Över 900 klagomål på sophämtning när ny entreprenör tog över

Klagomålen på sophämtning steg brant när Urbaser tog över i april.

Företaget Urbaser fick en tuff start när de tog över ansvaret för sophämtningen i Nacka i april.

Första månaden ökade klagomålen med 530 procent, jämfört med samma period 2019.

Men från Nacka Vatten & Avfall får den nya entreprenören beröm.

Enligt Nacka Vatten & Avfall förbereddes bytet av sophämtningsentreprenör i ett års tid, för att det skulle gå så smärtfritt som möjligt.

1 april var det upp till bevis. Då tog spanska storföretaget Urbaser över sophämtningen från Liselotte Lööf AB, vars avtal gick ute efter åtta år.

Men trots extrapersonal och extrafordon under inkörningsfasen, blev domen från Nackaborna hård.

Under april fick Nacka Vatten & Avfall in 967 klagomål gällande sophämtningen. Det kan jämföras med 153 klagomål under april 2019. En ökning med 530 procent.

Avfallschefen: ”Komplext uppdrag”

Jan Setréus, avfallschef på Nacka Vatten & Avfall, är ändå nöjd.

– Jag tycker det har gått bra. Självklart är det oerhört tråkigt för dem som drabbats. Men det här är ett ganska komplext uppdrag. Vi har många kunder och många hämtplatser i Nacka. Nya personer ska försöka hitta på platser där de aldrig har varit, säger han.

Klagomålen handlar främst om utebliven hämtning men även om felaktig fakturering.

Problem med avläsningen gjort att vissa villakunder på senaste fakturan drabbats av felaktig registrering kring utförda tömningar. Det ska dock gälla mindre än 1 procent av de 16 000 villakunderna i Nacka, uppger Nacka Vatten & Avfall.

Nya rutiner för kunderna

För många Nackabor har bytet av entreprenör inneburit en förändring. Vissa har fått nya hämtningsdagar, andra måste vända sopkärlet för att det ska passa den typ av bil som hämtar avfallet.

Nacka Vatten & Avfall har informerat om de nya rutinerna, men medger att informationen kanske inte nått fram till alla.

– Det har varit en del missförstånd, konstaterar Jan Setréus.

Vad har ni gjort för att hantera problemen?

– Vi har suttit i uppföljningsmöten i stort sett dagligen med arbetsledare utifrån de klagomål som kommit in. Jag tycker att vår entreprenör verkligen har ansträngt sig för att det ska flyta på bra.

Nacka Vatten & Avfall ökade också sin bemanning på kundtjänst med 50 procent i samband med entreprenörsbytet, för att möta den väntade ökningen av klagomål.

Andra månaden gick bättre

Ansträngningarna tycks ha givit resultat. Under maj månad var klagomålen nere på en betydligt lägre nivå: 189 stycken mot 153 under maj 2019.